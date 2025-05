Pinerolo Sound Festival: Lorenzo Santangelo, mente e cuore della nuova manifestazione

Originario di Roma, ma residente nel Pinerolese, Lorenzo Santangelo è la mente e il cuore del Pinerolo Sound Festival, la nuova manifestazione dedicata alla musica indipendente che debutterà il 25 maggio, alle 17, in piazza Roma (ingresso libero).

Oltre ad essere direttore artistico, fa parte anche della line up dell’evento e non nasconde la sua emozione: “Essere riusciti a organizzare un festival di questo livello è motivo di grande orgoglio. Sul palco si alterneranno artisti diversi, ma tutti accomunati dall’amore per la musica e dal desiderio di raccontare storie che arrivino dritte al cuore”. Classe 1987, comincia da piccolissimo a coltivare la passione per la musica. A 4 anni inizia a studiare il pianoforte e nel 2000 viene ammesso al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo primo ep, ‘Canzoni in fuga’, esce nel 2015. L’anno dopo pubblica il suo primo disco (‘L’ultimo album d’esordio’). Con il passare degli anni ottiene svariati riconoscimenti: nel 2021 è finalista del Premio Bertoli con ‘Inesistente’ e il suo singolo ‘L’arancio’ gli vale il premio Fabrizio De André, assieme alla Targa Siae e al Premio Nuovo Imaie. Lo stesso brano conquista anche il Premio Nazionale Franco Enriquez nella categoria Canzone d’autore. Nel 2023 lancia il suo nuovo album ‘Musick’ e nel 2024 dà vita, insieme al cantautore Federico Sirianni, ad un nuovo progetto live: ‘Le nostre note a piè di pagina’, dove i due artisti propongono in duetto canzoni ispirate da libri.