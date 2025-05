Rifiuti e barbecue sui marciapiedi, abusivi nell'area camper: Mirafiori nord assediata dai rom [FOTO]

Rifiuti abbandonati ovunque, barbecue sui marciapiedi, tavoli pubblici coperti di resti di pranzi e cene abbandonati, vestiti tirati fuori dagli appositi cassonetti per la raccolta. È questa la fotografia che arriva nuovamente nelle ultime ore da via Rubino, via Nitti, via Gaidano e via Gonin, assediate sempre più dalla presenza di rom "che sporcano ovunque e generano la sensazione di insicurezza tra noi residenti".

Occupazione problematica

La denuncia arriva da chi abita in quest'angolo di Mirafiori Nord, dove l’occupazione da parte dei camper di nomadi ha raggiunto proporzioni decisamente problematiche. Tanto da rendere inservibile l'utilizzo da parte di altri camperisti dell'area di sosta piazzale Caio Mario.

Come già accusato in passato, nelle ultime notti i residenti della zona hanno immortalato, tramite video registrati con i loro cellulari, l'ingresso e l'uscita abusiva di alcuni veicoli.



Accampamento abusivo di famiglie rom

Nelle immagini si vedono chiaramente delle persone arrivare a bordo dei propri mezzi, in prossimità dell'uscita: una volta scesi, i conducenti di camper e macchine alzano a mano la barra del parcheggio per andare così via in modo irregolare e senza pagare. Di giorno, come spiegato da Gtt, c'è un presidio. Di notte, come mostrano le immagini registrate negli scorsi giorni, la situazione cambia e così i camper e macchine di famiglie rom entrano ed escono in maniera illegale all'interno del Caio Mario.

"Spiace - commenta il capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera - continuare ad assistere a questo utilizzo improprio dell'area, che nasce per ospitare turisti. Credo sia ora che GTT prenda provvedimenti drastici nei confronti di questi soggetti che utilizzano un bene pubblico, in barba ai regolamenti, come se fosse esclusivamente loro".