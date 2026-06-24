Piazza Carlo Felice, furto di smartphone a una giovane: arrestato 50enne

Un gesto rapido, quasi invisibile nella folla del centro, e poi la fuga interrotta pochi istanti dopo. In piazza Carlo Felice una giovane di circa 20 anni è stata derubata del proprio smartphone mentre passeggiava in direzione via Roma. A bloccare il presunto responsabile è stato un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, che ha assistito alla scena e ha immediatamente fermato l’uomo.

L’intervento ha portato all’arresto di un cittadino rumeno di 50 anni, accusato di furto con destrezza.

Il colpo tra i passanti in pieno centro

Secondo la ricostruzione, la giovane stava camminando quando è stata avvicinata alle spalle da un uomo. Il gesto non è sfuggito all’agente, in forza al Commissariato di Sanremo ma in quel momento fuori servizio, che avrebbe notato il movimento sospetto e il furto del cellulare custodito nella tasca dello zaino.

Il poliziotto è intervenuto subito, riuscendo a bloccare il 50enne. Contestualmente è stato richiesto l’intervento del 112 NUE, che ha inviato sul posto una volante dell’UPGSP. Gli agenti intervenuti hanno poi recuperato il telefono, successivamente restituito alla legittima proprietaria.

Il fermo e le verifiche

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere. Il procedimento si trova ora nella fase delle indagini preliminari: come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.