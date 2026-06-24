Colpo milionario alla casa d’aste, Rolex e gioielli ritrovati al campo nomadi [VIDEO]

Orologi, gioielli e contanti. E' quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia Torino San Carlo all'interno del campo nomadi di strada del Villaretto 71. Un blitz scattato all’alba del 23 giugno che ha visto la partecipazione delle unità API del Comando Provinciale, 1° Reggimento “Piemonte” di Moncalieri, Vigili del Fuoco e 32° Genio Guastatori di Fossano.

L’operazione si inserisce nell’indagine sul maxi furto avvenuto il 7 giugno alla casa d’aste Sant’Agostino di Torino.

Il ritrovamento: orologi di lusso, oro e contanti

Le perquisizioni, condotte in modo capillare anche con l’impiego di metal detector, hanno portato al rinvenimento di un consistente quantitativo di beni: orologi di marchi di pregio come Rolex, Breitling, Zenith, Longines, Eberhard e Frederique Constant, oltre a gioielli in oro, pietre preziose e circa 13.300 euro in contanti.

Secondo gli investigatori, la provenienza illecita dei beni sarebbe certa e parte del materiale recuperato sarebbe riconducibile proprio al furto avvenuto alla casa d’aste Sant’Agostino.

Un arresto e una denuncia per ricettazione

Nel corso dell’operazione un uomo di 43 anni, di origine bosniaca e senza fissa dimora, è stato arrestato in stato di fermo di polizia giudiziaria e tradotto in carcere a Torino. Una donna di 39 anni è stata invece denunciata a piede libero.

Entrambi risultano gravemente indiziati del reato di ricettazione in concorso e sono ora a disposizione della Procura della Repubblica di Torino, che coordina le indagini.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.