I consulenti del lavoro al salone internazionale del libro di Torino 2025

Il 16 maggio il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Rosario De Luca presenterà il Festival del Lavoro 2025 insieme al Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino Fabrizio Bontempo e ai rappresentanti delle istituzioni.

Anche quest’anno, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro conferma la sua partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, con una presenza ancora più ricca, diffusa e qualificata. Allo stand istituzionale X52 all’interno dell’OVAL e in diverse sale tematiche, dal 15 al 19 maggio 2025, si alterneranno oltre 40 appuntamenti che vedranno protagonisti consulenti, studiosi, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, autori e studenti, per raccontare il lavoro come chiave per interpretare la contemporaneità e progettare il futuro.

Tra gli appuntamenti più significativi, spicca quello in programma venerdì 16 maggio alle ore 11.30 nella Sala Madrid, con l’incontro intitolato “Lavorare per il futuro: generazioni, valori e intelligenze in scena”. Tra i relatori, la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Rosario De Luca, che lancerà ufficialmente il Festival del Lavoro 2025, il principale evento nazionale di approfondimento e confronto sulle trasformazioni del lavoro. Con lui, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, Fabrizio Bontempo, la Presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro, Elisa Paolieri, rappresentanti del mondo accademico e dell’orientamento come Silvana Secinaro (Università di Torino), Cristina Di Bari (Fondazione Cottino), Paolo Accossato (Scuola Salesiana Valsalice) e l’autore Antonino Bartuccio.

“La nostra presenza al Salone del Libro – dichiara Fabrizio Bontempo – è una scelta culturale e politica. Perché il lavoro non è solo un contratto o un adempimento: è dignità, è formazione, è racconto, è costruzione di senso. Portare il Festival del Lavoro nel cuore della più grande manifestazione culturale italiana significa creare un ponte tra generazioni, tra sapere e saper fare. Significa, soprattutto, affermare che la legalità, la sostenibilità e l’inclusione sono oggi sfide concrete da affrontare insieme, dentro e fuori le aziende.”

Nei cinque giorni della manifestazione, i Consulenti del Lavoro saranno impegnati in tavole rotonde, presentazioni di libri, talk, incontri istituzionali e attività con le scuole e i giovani. Temi come intelligenza artificiale, orientamento professionale, pari opportunità, apprendistato duale, benessere organizzativo, legalità, impresa sociale e etica del lavoro saranno affrontati con un linguaggio aperto e multidisciplinare, grazie anche alla collaborazione con partner di rilievo come Fondazione Cottino Social Impact Campus, Api Formazione, Nexto, ISTUD Business School, Fondazione Lavoro, Teleconsul, ANCL, Angcdl, TORADIO e molte altre realtà attive nel mondo del lavoro, della formazione e dell’innovazione.

Particolare rilievo sarà dato a GENL – Generazione Legalità, (www.genl.eu) progetto educativo e multimediale che vede protagonisti centinaia di studenti piemontesi attraverso un videogioco formativo. Al Salone verranno premiate le migliori classi e verrà rilanciata la fase europea del percorso, con il coinvolgimento delle scuole in vista del Festival del Lavoro. Roberta Cavuoti, Presidente AGCDL

Torino: “Con GenL portiamo nelle scuole i valori di un lavoro legale e consapevole. Il Salone ci permette di condividerli con le nuove generazioni.”

Massimo Laiolo, Presidente ANCL Torino dichiara: “Il Salone è un’occasione importante per raccontare il valore umano e sociale del nostro lavoro, attraverso momenti di confronto aperto e partecipato.”

Il Salone del Libro è da sempre luogo di dialogo e contaminazione. In questa edizione, i Consulenti del Lavoro invitano cittadini, famiglie, imprenditori, istituzioni, giovani, operatori della formazione e della cultura a partecipare agli incontri e visitare lo stand X52. Sarà un’occasione per ascoltare, confrontarsi, scoprire nuove prospettive e costruire insieme una visione del lavoro che sia etica, sostenibile e orientata al futuro.

“Il lavoro è il centro della vita delle persone – conclude Bontempo – e noi Consulenti del Lavoro vogliamo continuare a costruire un ponte tra generazioni e territori, tra valori professionali e progresso umano. Vi aspettiamo al Salone del Libro.”

Per ulteriori informazioni, programma completo e accrediti:

Contatti per la Stampa

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

Via Giannone 10, Torino Tel: 011/52.16.426