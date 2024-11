Corteo degli studenti pro Pal: tensioni davanti alla Prefettura, bruciato un manichino con il volto di Valditara

Il corteo degli studenti pro Pal è partito da piazza XVIII Dicembre per manifestare contro il Governo. Palestina al centro delle proteste, con bandiere rosse, bianche, verdi e nere che svettano sulle centinaia di studenti scesi in piazza con kefiah e messaggi di sostegno a Gaza. Sui cartelli i volti di Netanyahu, Meloni, Crosetto ma anche Schlein coperti da mani insanguinate e la scritta "Complice del genocidio".

Giornate calde per le proteste pro Palestina a Torino: due giorni fa l'occupazione della sede di Leonardo e domani è prevista una manifestazione regionale coordinata da Torino per Gaza con partenza alle 14,30 in piazza Statuto.

Contestati Valditara e Confindustria

Ma non solo Palestina, spazio anche alla protesta contro le politiche scolastiche del Ministro Giuseppe Valditara sul merito e sul voto in condotta, con uova lanciate sulle forze dell'ordine di fronte all'ufficio scolastico regionale. Tra le richieste l'abolizione dell'alternanza scuola lavoro, a causa delle morti e degli incidenti sul lavoro degli studenti che entrano nelle aziende per quello che a detta dei manifestanti è sfruttamento di forza lavoro. Per questo è stato bruciato un cartello col logo di Confindustria, oltre che un manichino con il volto del ministro Valditara. Mani insanguinate sono state impresse sulle foto dello stesso Ministro dell'istruzione e sul premier Giorgia Meloni, sotto alla scritta "Abolizione alternanza". Sul monumento a Vittorio Emanuele, in largo Vittorio, è stato scritto "Free Palestine", così come su un tram 15, vuoto, rimasto bloccato su corso Vittorio.



Poco prima di porta Porta Nuova, per paura di essere bloccati dalla polizia, gli studenti hanno imboccato a corsa via XX Settembre e poi via Buozzi per raggiungere via Roma, con le forze dell'ordine che hanno bloccato le vetture che stavano circolando su piazza CNL. In piazza San Carlo, alcuni libri sono stati lasciati di fronte alla Polizia posta in difesa della banca Intesa San Paolo.

Il corteo in Piazza Castello, verso l'Atp Village

In Piazza Castello le forze dell'ordine si sono schierate di fronte al padiglione delle Atp Finals, ma gli studenti hanno proseguito e provato a raggiungere l'ingresso della Prefettura. Lì c'è stato qualche attimo di tensione, con la Polizia a difesa e i manifestanti che hanno tentato di proseguire. Dopo qualche uova e un lacrimogeno, gli studenti si sono ricompattati e hanno proseguito su via Verdi per raggiungere le sedi dell'Università, oggetto di attacchi e accuse di operare accordi con Israele fin dalle occupazioni avvenute la scorsa primavera.