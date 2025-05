Il granchio blu e il cinghiale alla Camera dei Deputati

I ravioli ripieni di granchio blu e ripieni di cinghiale del Pastificio Artusi, il primo al mondo a sviluppare questa innovazione gastronomica che sta spopolando anche in Francia e il salame di cinghiale dei Colli Euganei, riserva Mab-Unesco, realizzato da Contin, sono stati invitati e “mangiati” al ristorante della Camera dei Deputati per volere del senatore Luca De Carlo e dall’onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che hanno voluto presentare anche al mondo della politica due dei migliori prodotti delle Eccellenze Venete per affrontare le sfide più attuali legate alla sostenibilità e all’innovazione.

L’evento degustazione è stato un’occasione di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa specializzata con la partecipazione di Paolo Caratossidis, founder delle Eccellenze Venete e Presidente di Cultura & cucina. Un evento enogastronomico che ha avuto un grande successo come ha sottolineato l’on. Aliprandi affermando che l’inventiva, la fantasia e la competenza dei nostri produttori abbiamo saputo trasformare una calamità, quella del granchio blu e del cinghiale, in prodotti del territorio, conquistando anche i mercati internazionali. “Il nostro raviolo”,ha detto Enrico Artusi, “è riuscito a dare una risposta sostenibile a due invasioni, granchio blu e cinghiale. E’ il nostro contributo alla candidatura della Cucine Italiana al Patrimonio Unesco”.