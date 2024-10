A Bibiana chiude l’ultima banca ma il rischio di perdere il Bancomat è scongiurato

Rimarrà almeno il Bancomat in via Cavour dopo la chiusura dell’ultimo sportello bancario di Bibiana. Il 14 dicembre è la data in cui verrà chiusa la filiale di Intesa Sanpaolo, l’ultima rimasta in paese: “Circa cinque o sei anni fa avevamo già perso l’Unicredit e in passato abbiamo interloquito con Intesa per scongiurare anche questa chiusura ma non c’è stato nulla da fare” rivela il sindaco di Bibiana, Fabio Rossetto. Tutti i rapporti verranno trasferiti alla filiale di Bagnolo Piemonte.

In forse era ancora il mantenimento del Bancomat che però è stato confermato da Intesa Sanpaolo, nonostante una temporanea sospensione del servizio: “Non appena possibile verrà però ripristinato lo sportello automatico, per il quale sono necessari alcuni lavori di adeguamento” comunica dalla banca. Per compensare i disagi dovuti alla chiusura dello sportello, l’azienda comunica di aver preso dei provvedimenti: “Intesa Sanpaolo ha attivato alcune azioni di caring: esenzione per 6 mesi dalle commissioni di prelievo in altre banche, accompagnamento dei clienti all’uso dei nuovi strumenti, come le casse self di ultima generazione, che permettono di versare assegni, disporre bonifici, fare pagamenti. I clienti di Intesa Sanpaolo, inoltre, possono prelevare gratuitamente fino a 250 euro giornalieri nei punti Mooney: bar, tabaccherie e altri esercizi commerciali. Gli esercizi abilitati consentono anche di effettuare ricariche telefoniche, bonifici, pagamenti di bollette, F24 e Mav”.