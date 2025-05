Un lavoro all’altezza del desiderio umano: Cdo presenta il suo manifesto alla Fresia Alluminio di Volpiano [VIDEO]

“Un lavoro all’altezza del desiderio umano”. Questo il titolo dell’incontro a cui hanno preso parte i soci di Compagnia delle Opere (Cdo) ospitato da Fresia Alluminio srl a Volpiano nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 maggio.

Un evento che è stato propedeutico alla presentazione del “Manifesto del Buon Lavoro”, un documento sviluppato a livello nazionale da Cdo e che è arrivato sui tavoli parlamentari con una discussione già arrivata in Senato lo scorso novembre. L’obiettivo è quello di porre l’accento sulla necessità di ripensare il lavoro, superando il concetto di sussistenza e produzione. Un lavoro che va considerato come un elemento cruciale per la crescita individuale e collettiva in un’epoca di profonde trasformazioni digitali, flessibilità produttiva ed evoluzione culturale.

Il dibattito ha avuto luogo dopo la visita alla storica azienda leader nella progettazione e commercializzazione di sistemi ecosostenibili per serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica guidata da Cristina Fresia, amministratore delegato della realtà economica con una storia lunga più di 50 anni. La sua visione imprenditoriale, che coniuga innovazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del capitale umano, ha reso Fresia Alluminio un modello di successo nel panorama industriale italiano.

Ospite d’eccezione Francesco Seghezzi, Presidente di Adapt, autorevole voce nel panorama dell’analisi del mercato del lavoro, con una particolare attenzione alle dinamiche occupazionali giovanili e al rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica.

L’incontro è stato moderato da Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte. Presente anche il direttore di Cdo Mauro Cattaneo.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali e tutti coloro che sono interessati a comprendere le sfide e le opportunità del mondo del lavoro contemporaneo e a contribuire a costruire un futuro lavorativo più umano e appagante.

L’evento è realizzato con il contributo della Camera di commercio di Torino, nell’ambito del Progetto "C.L.A.S.S."

Nel video le interviste ai protagonisti dell'iniziativa aperta ai soci Cdo.