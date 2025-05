Stem women congress, a Roma per ispirare giovani verso un futuro più inclusivo

(Adnkronos) - La città eterna si prepara a una full immersion nel mondo delle materie tecnico-scientifiche con il primo Stem day di Roma, il 30 maggio: seconda tappa, dopo Bologna, dello Stem women congress 2025, l’evento internazionale dedicato alla promozione di queste discipline tra le giovani generazioni, che - portato in Italia da Orange Media Group insieme a Women at Business - sarà a Palazzo Castiglioni a Milano, il 15 ottobre. La giornata è stata organizzata grazie al sostegno di Women at Business, la piattaforma innovativa per il matching professionale al femminile, come main sponsor, insieme a Ibm e a Elis che, oltre ad aver messo a disposizione la splendida cornice di Villa Fassini, oggi punto di riferimento per studenti, professionisti e organizzazioni che desiderano formarsi, collaborare e innovare, condurrà i diversi interventi attraverso Laura Russo, responsabile dello sviluppo di nuovi progetti nell’ambito del sistema scuola-impresa.

Saranno gli studenti, che frequentano i percorsi formativi e le scuole professionali di Elis, i veri protagonisti dell’evento, con un’occasione preziosa di orientamento per accendere in loro la scintilla della passione per la scienza e la tecnologia, che possa favorire una carriera in questi ambiti. “Scommettere sul talento delle ragazze nelle materie Stem significa investire nel futuro del nostro Paese. Lavoriamo ogni giorno per costruire ecosistemi in cui le donne possano crescere, creare, innovare. Lo Stem women congress rappresenta un tassello fondamentale per abbattere stereotipi, creare connessioni reali con il mondo del lavoro e far capire a ogni giovane donna che la tecnologia è il ponte verso il futuro”, commenta Laura Basili, co-fondatrice insieme a Ilaria Cecchini di Women at business.

La mattinata si apre con un intervento di IBM dedicato al progetto Nerd? (Non è roba per donne?), giunto alla tredicesima edizione, che è parte della campagna globale di IBM per la formazione, e si basa sulla piattaforma corsi gratuita e accessibile a tutti skillsbuild. Sul palco le vincitrici dell’ultima edizione, e non solo, per raccontare il valore e il significato della loro esperienza. “Per animare e stimolare gli studenti abbiamo pensato di lanciare una sfida: chi concluderà per primo il percorso di certificazione online sull’IA, della durata di meno di un’ora, promosso da IBM riceverà al termine della giornata un premio speciale”, aggiunge Laura Basili. “Un’iniziativa che vuole insegnare come il vero traguardo sia in realtà la conquista di competenze spendibili per il futuro, con una certificazione ufficiale che consente anche di accumulare crediti validi per la maturità”.

Si arriva quindi al vero cuore pulsante dell’evento: i tavoli tematici promossi da Elis dove gli studenti potranno immergersi in laboratori collettivi, guidati da esperti e facilitatrici, per immaginare il futuro in sei ambiti chiave: pubblica amministrazione, arte, sport, aerospazio e automotive, musica e innovazione. Ogni gruppo lavorerà per confrontarsi, riflettere e ideare soluzioni che uniscano creatività, tecnologia e impatto sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Chiude la giornata la testimonianza di una role model del mondo Stem, che racconterà il proprio percorso professionale, i sogni, gli ostacoli e le vittorie, mostrando come il futuro della tecnologia possa e debba parlare anche al femminile. Con un piccolo cameo finale di Tecnolaura, volto ispirativo della GenZ.

Stem women congress Italia ha debuttato per la prima volta a Milano con la sua prima edizione a maggio 2024 grazie all’intuizione di Orange media group creative content company, e Women at Business, piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende. Molto più di un congresso: un incontro di dialogo e confronto per il sostegno e lo sviluppo, concreto, delle carriere femminili nei settori scientifico-tecnologici, rivolto ad aziende, istituzioni, scuole e organizzazioni. Il format è nato a Barcellona nel 2019 su iniziativa della Stem women association: Stem - che in inglese è l’acronimo di science, technology, engineering, mathematics - è il termine utilizzato per indicare le discipline che afferiscono alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.