Rivoli, la denuncia di Fratelli d'Italia: acqua torbida nei rubinetti

"Anche grazie alle nostre segnalazioni al Sindaco ed alla stampa, si sta lavorando per migliorare la qualità dell'acqua dei rivolesi - hanno dichiarato in una nota congiunta i Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Lo scorso 29 maggio la nostra interrogazione è stata discussa in Consiglio comunale. Abbiamo appreso che Smat ha avviato approfondite pulizie delle vasche e dei pozzi ed ha provveduto ad installare delle valvole per consentire la continua circolazione dell'acqua così da evitare che si depositino sostanze ferrose che poi sono responsabili della colorazione marroncina dell'acqua dei nostri rubinetti".

“Continueremo a monitorare la questione - hanno concluso i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Invitiamo tutti i cittadini a continuare segnalarci l'eventuale presenza di acqua torbida nei loro rubinetti.“