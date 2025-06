Alessandro Cattelan, doppio show a Torino: e una tappa è già sold out

“Benvenuto nell’AI!”, il one man show di Alessandro Cattelan è giù sold out a Torino per lo spettacolo del 30 settembre al Teatro Colosseo. Ma niente paura: ci sono ancora posti disponibili per la replica della sera dopo, il 1° ottobre.

“Benvenuto nell’AI!” segue l’onda del successo del tour teatrale “Salutava Sempre”, il primo spettacolo di Alessandro Cattelan, che ora torna con una nuova trama che indaga le contraddizioni del nostro tempo: un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

Tra comicità, musica e momenti spettacolari in perfetto stile Cattelan, viene mostrato un racconto lucido e dissacrante di un futuro che somiglia sempre più ad un incubo – e che, tra una risata e una riflessione, ci mette di fronte alle nostre stranezze quotidiane.