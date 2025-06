Filarmonica TRT, il concerto di chiusura "Atmosfere" con il maestro Jukka-Pekka Saraste

Filarmonica TRT presenta "Atmosfere", il concerto che vedrà il ritorno sul podio del maestro Jukka-Pekka Saraste, in programma lunedì 9 giugno alle ore 20 al Teatro Regio di Torino.

Il direttore d’orchestra finlandese dirigerà l'orchestra in un programma che intreccia musica sinfonica e suggestioni cinematografiche. La serata, che riceve il contributo speciale di EY Foundation, si aprirà con il "Preludio e Morte di Isotta" di Richard Wagner, tratto dall'opera "Tristano e Isotta", celebre per la sua intensa carica emotiva e per essere stato utilizzato come colonna sonora nel film "Melancholia" di Lars von Trier. A seguire, "Atmosphères" di György Ligeti, brano che evoca l'enigmatico silenzio dello spazio e che ha contribuito a creare l'atmosfera del film "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick. Il programma si concluderà con "Also sprach Zarathustra" op. 30 di Richard Strauss, la cui celebre apertura è divenuta iconica grazie al medesimo film di Kubrick.

"Atmosfere" rappresenta un'esperienza musicale che supera i confini tra musica e immagine, offrendo al pubblico un viaggio attraverso suoni che hanno influenzato profondamente l'immaginario cinematografico.

In occasione del concerto del 9 giugno, che chiude la stagione sinfonica 2024-2025, Filarmonica TRT propone al pubblico le prove aperte che avranno luogo al Teatro Regio la mattina del giorno del concerto, con inizio alle ore 10:00 e una durata massima di tre ore.

Prosegue anche Non soli ma ben accompagnati, il progetto di Filarmonica TRT dedicato ai ragazzi delle scuole. Gli studenti che desiderano partecipare potranno scegliere da chi farsi accompagnare, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa. Ogni concerto sarà preceduto da un’introduzione aperta a tutti i partecipanti e tenuta da Eleonora Savini, violinista e divulgatrice musicale specializzata nei progetti rivolti ai giovani.