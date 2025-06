Tra jazz e tango, le donne di Cavour riportano la musica in Abbazia

Tra jazz, tango, sax e chitarra l’Abbazia di Santa Maria si riempie di musica con ‘Insieme a Concerto’, la rassegna organizzata dal gruppo ‘Donne Insieme’ in collaborazione con l’associazione ‘Familiarmente’, che gestisce il complesso, e che porterà in scena quattro appuntamenti mensili, da giugno a settembre; sempre alle 21 in via Saluzzo 72.

Giunta alla sua diciannovesima edizione, negli anni ‘Insieme a Concerto’ offre musica di ogni genere nel giardino dell’Abbazia di Cavour: “Sono 19 anni che seguiamo sempre lo stesso principio: offrire al pubblico buona musica senza seguire un unico genere e proporla a un prezzo accessibile” racconta Rosalba Donzino, referente di ‘Donne Insieme’.

Ad aprire la rassegna, domani, giovedì 5 giugno, sarà il ‘Quartetto Marcucci’, nato nel 2005 come gruppo di solisti dell’Orchestra Tipica di Alfredo Marcucci e formato da Ezio Borghese al bandoneon, Ciro Cirri al contrabbasso, Marco Fringuellino al pianoforte ed Enrico Luxardo al violino. La serata prevede un repertorio di musiche tradizionali argentine e brani concertistici del rivoluzionario del tango Astor Piazzolla.

Il secondo appuntamento, previsto per giovedì 3 luglio, vedrà protagonista il ‘Quartetto 1846’, un ensemble di sassofoni composto da Giuseppe Di Stefano come soprano, Manuela Blessent come contralto, Alberto Pizzocaro come tenore e Mariella Donnaloia come baritono. Il nome del gruppo richiama l’anno in cui Adolphe Sax brevettò il sassofono. Il concerto spazierà da Haendel a Gershwin con l’intento di far conoscere la storia e l’evoluzione del sassofono attraverso un repertorio che abbraccia classica, contemporanea e musica da camera.

Giovedì 7 agosto sarà la volta di ‘Alberto Gurrisi 4et - 888’, con Gianni Virone al sax tenore, Gianni Denitto al sax alto, Alberto Gurrisi all’organo e Alessandro Minetto alla batteria. Tra le sonorità del jazz degli anni ’50 e ’60, il quartetto si incentrerà sulle sonorità dell’organo Hammond. In questa occasione verrà presentato il nuovo album ‘Social Distance’, uscito nella primavera 2025.

A chiudere giovedì 4 settembre, sarà il ‘Duo Moto’, composto da Claudia Cantore e Carlo Pignatta, entrambi alla chitarra. Nato durante un campus di formazione concertistica, il duo ha esordito nel 2024 nell’ambito del Murge Music Festival.

Il biglietto d’ingresso per ciascun concerto è fissato a 8 euro. L’ingresso è gratuito per i minori di 16 anni. Per chi desidera si può acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna al costo di 25 euro, oppure se si è in compagnia l’abbonamento ‘Insieme’, valido per due persone, al prezzo complessivo di 40 euro. Il biglietto si può acquistare direttamente all’Abbazia di Santa Maria oppure al Punto Caffè in via Giolitti 157/161.