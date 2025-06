"Il Volto come Racconto": a Torino la mostra degli studenti del Passoni

Dal 7 al 18 giugno, in via Borgaro 69, prende vita "Il Volto come Racconto", una mostra pittorica firmata dagli studenti del Liceo Artistico Aldo Passoni, con la supervisione dell’artista Matteo Fieno. Un evento che celebra il volto umano non solo come immagine, ma come spazio narrativo, identitario, emotivo.

L’ingresso è gratuito e la mostra è visitabile ogni giorno (esclusa la domenica) negli orari: 9:30–12:30 e 15:30–19:30.

Con pennelli, colori e tecniche miste, i giovani artisti indagano il linguaggio espressivo del volto, trasformandolo in mezzo per raccontare storie intime e collettive. L’evento rappresenta una vera e propria immersione nell’universo della ritrattistica contemporanea, dove ogni opera svela emozioni, tensioni, riflessioni personali e sociali.

Il progetto è realizzato con il supporto di Con/temporary Spaces e Flash Art, e si inserisce in un contesto più ampio di sperimentazione e promozione dell’arte emergente.

Vernissage il 7 giugno alle ore 17:30, accompagnato da una dolce esperienza firmata Vanoir Fine Chocolate, che supporterà l’evento con una selezione delle sue creazioni.

Una mostra che non è solo esposizione, ma racconto corale: lo sguardo dei giovani sull’umanità che ci attraversa, un volto alla volta.