Tra natura e quota: il documentario "Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane" a Torino

Dopo il successo ottenuto al Trento Film Festival e l’avvio di un tour nazionale di proiezioni evento, arriva in anteprima regionale per il Piemonte a Torino il documentario Tra natura e quota: Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane, scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, prodotto da Cineblend in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI).

La proiezione è in programma lunedì 9 giugno alle ore 19 presso il Cinema Massimo di Torino, nella sezione Made in Italy al 28° Festival CinemAmbiente, alla presenza dei registi.

Il documentario rappresenta un intenso viaggio visivo ed emotivo nel cuore delle Alpi Apuane, un territorio affascinante e impervio, esplorato attraverso lo sguardo e l’esperienza di Giovanni Storti, noto attore italiano e grande appassionato di montagna.

Con la sua consueta ironia e sensibilità, Storti accompagna lo spettatore in un percorso narrativo che affronta due tematiche di grande rilevanza e attualità: la tutela della biodiversità e la riduzione del rischio in ambiente montano.

Nel corso del racconto si alternano le voci di esperti e protagonisti del territorio: Alessio Piccioli, presidente della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del CAI, Andrea Ribolini, dottore forestale e guida ambientale escursionistica, Elena Alberti, biologa dell’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi, Gionata Landi, guida alpina e tecnico del Soccorso Alpino, Alberto Grossi, esperto ambientale e Veronica Pierotti, presidente della Sezione CAI di Forte dei Marmi.