L'Ente parco: "Disturba i pipistrelli". Niente Sonic Park Stupinigi, Tolardo: "Con un colpo di penna cancellati 7 anni di lavoro"

Quelli che sembravano solo rumors, che avevano creato problemi già alla vigilia dell'edizione del 2024, quest'anno portano al blocco della manifestazione. "Il Sonic Park Stupinigi non si farà, lo dico con la morte nel cuore". Le parole del sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo mettono una pietra tombale sull'edizione che sarebbe dovuta partire ad inizio luglio.

Il parere negativo da parte dell'Ente Parco

Tutta colpa del parere negativo arrivato dall'Ente Parco, che ha parlato di ambiente e di alcune specie animali (i pipistrelli, per la precisione) a rischio, con l'organizzazione dell'evento: "Io farò ricorso al Tar, mi batterò fino all'ultimo, ma ad oggi l'edizione del 2025 non si può svolgere. Quando anche ricevessi parere favorevole dal Tar, bisognerebbe aspettare una nuova pronuncia dell'Ente Parco, con un parere positivo e l'accoglimento di alcune istanze, ma mancano poche settimane al via ormai", ha aggiunto il sindaco di Nichelino.

Tolardo: "Cancellati 7 anni di lavoro"

Il primo cittadino si è detto furibondo: "Con un colpo di penna si sono cancellati anni di investimenti e duro lavoro per contribuire alla valorizzazione del territorio con un evento che nel corso del tempo è diventato di livello nazionale, richiamando pubblico e appassionati da tutta Italia. Ora si tratta di capire cosa fare con Reverse (la società organizzatrice, ndr), che ha un contratto in essere e che da mesi era al lavoro per la nuova edizione del Sonic Park".

"Danno enorme, spero non irreparabile"

Reverse al momento non ha voluto commentare quanto accaduto, il sindaco Tolardo ha annunciato una conferenza stampa per l'inizio della prossima settimana e si dice pessimista anche su una possibile soluzione dell'ultimo momento. "Un cambio di location? E' un'idea, al momento, bisogna capire se è fattibile, ma purtroppo rischiamo di mancare i tempi tecnici". Quel che è certo, secondo Tolardo, è che questa cancellazione "crea per il territorio un danno enorme che spero non sia irreparabile".