Sonic Park, si accendono le polemiche degli ambientalisti: "Evento che mette a rischio le specie protette". Tolardo replica: "Accusate infondate"

Alla Palazzina di Stupinigi è tutto pronto per l'esibizione di Geolier, che nella serata di domani, venerdì 12 luglio, darà il via alla nuova edizione del Sonic Park. Ma si accendono non solo le luci del palco, ma anche quella della polemica, con alcune associazioni ambientaliste che accusano la kermesse musicale di mettere a rischio alcuni specie protette, con un grande afflusso di persone in un'area, che a loro dire, andrebbe salvaguardata e protetta.

La replica di Tolardo: "Accusa infondate"

A queste accuse ha voluto replica il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo: "Da alcuni giorni vengono riportate notizie che collegano, in maniera infondata, la scomparsa di alcune specie (prevalentemente chirotteri) allo svolgimento del Festival, che ricordo svolgersi entro massimo dieci giornate di eventi all’anno, tutte concentrate nel mese di luglio. L’edizione 2024, in particolare, propone 5 appuntamenti concentrati in un periodo di sette giorni".

"Posta sempre massima attenzione all'ambiente"

"Fin dalla prima edizione, sia per rispetto delle normative vigenti sia su precisa richiesta della Città che governo, gli organizzatori hanno sempre mostrato grande attenzione al tema ambientale e alla protezione del parco, della sua flora e della sua fauna - ha aggiunto il sindaco di Nichelino - adottando misure concrete per la salvaguardia dell’ambiente (il Festival è certificato da Plastic Free Onlus, distribuisce acqua gratuita, utilizza esclusivamente bicchieri riutilizzabili, distribuisce al pubblico posaceneri portatili, ndr)".

Tolardo ha poi ricordato come dal 2018 venga condotto "un monitoraggio su base annuale sulla fauna locale da parte di dottori naturalisti, il cui lavoro è finanziato appositamente. Grazie a questo monitoraggio costante, disponiamo di relazioni dettagliate sull’area di Stupinigi che prima non esistevano. Vengono monitorati l'area dei concerti e quella della fascia perimetrale all’ingresso del parco naturale, così come gli edifici di Castel Vecchio e della Locanda, per valutare gli effetti diretti e indiretti del Festival".

"Nessun effetto negativo su flora e fauna"

"Il numero, la tipologia e l'attività delle specie di chirotteri dall'inizio della rassegna fino al termine dell'ultimo concerto del 2023 sono rimasti sostanzialmente invariati - ha aggiunto Tolardo - Inoltre, l’intera attività di monitoraggio faunistico ha consentito e consente tuttora l’aggiornamento e l’acquisizione di nuovi dati faunistici inediti, essenziali per arricchire la banca dati dell’EGAP Parchi Reali. Molte specie mai segnalate sono state trovate in seguito alle approfondite attività di rilevazione. Tali dati sono disponibili per tutti, con trasparenza, senza ambiguità ed occultamenti strumentali".

La polemica sulle specie protette

"Il rinolofo minore, la cui scomparsa è stata denunciata in queste settimane, è una specie della quale già nel 2018 non si avevano segnalazioni da 118 anni. È stato registrato un solo contatto nel 2019, il che non indica la presenza di una colonia in passato, verosimilmente si trattava di un individuo in dispersione proveniente da un'area diversa da quella di indagine", dice ancora Tolardo.

"Non si può pertanto parlare con leggerezza di estinzione legata alla manifestazione, anzi. Nel 2022 è stato contattato per la prima volta dall'inizio dei monitoraggi e riconfermato nel 2023, un esemplare appartenente alla specie protetta di Pipistrello Pigmeo, una specie individuata quindi 5 anni dopo l'inizio del festival", sottolinea il sindaco di Nichelino.

"Nessuno infanghi il nome di questo Festival"

"Il Sonic Park Stupinigi è una realtà trasparente dove ogni controllo è benvenuto e incoraggiato. Detto ciò, voglio dichiarare con fermezza che non permetteremo a nessuno di infangare, diffamare o danneggiare un Festival che abbiamo costruito con tanto impegno e visione che porta beneficio alla reputazione e al tessuto commerciale di Nichelino e della Regione Piemonte", è la sua conclusione, a difesa della kermesse musicale.