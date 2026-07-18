Auto in fiamme nella notte: momenti di paura a Nichelino

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, a Nichelino. Verso le ore 23 una vettura ha preso improvvisamente fuoco in una traversa di via Avogadro.

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme in pochi istanti hanno iniziato ad avvolgere anche la vettura alla sua sinistra, alcuni clacson hanno iniziato a suonare all'impazzata, ma alcuni residenti hanno contattato immediatamente i Vigili del fuoco, che hanno fatto arrivare sul posto una camionetta: nel giro di pochissimi minuti il rogo è stato spento.

Per fortuna non ci sono state persone coinvolte o intossicate. Ancora non è chiaro se l'incendio sia stato provocato da un piromane o se invece tutto sia scaturito da un problema elettrico dell'auto.