Torna “Follie d’estate”: artigianato, giochi e negozi aperti in via Guala

Domenica 8 giugno, dalle 8.30 alle 20, via Guala si trasformerà in un vivace palcoscenico all’aperto per accogliere “Follie d’estate”, la festa di via promossa dall’associazione "Nuova Guala" per celebrare l’arrivo della bella stagione.

L’evento si svolgerà nel tratto compreso tra Piazza Guala e via Piobesi e promette di animare l’intero quartiere con un ricco programma pensato per tutte le età. I visitatori potranno passeggiare tra colorate bancarelle, scoprire l’artigianato locale e lasciarsi incantare dalle proposte di artigiani d’eccellenza.

Spazio anche ai più piccoli, con attrazioni e attività pensate appositamente per bambini e bambine, tra giochi, animazioni e sorprese. Non mancheranno occasioni per fare shopping: per l’intera giornata, i negozi della zona resteranno aperti, offrendo così un’occasione in più per scoprire le realtà commerciali del quartiere.