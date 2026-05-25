Carte d'identità, stop rinnovo per over 70: a Torino addio obbligo per 172mila anziani

Niente più rinnovo periodico della carta di identità elettronica per gli over 70. Il provvedimento del Governo Meloni - inserito nel Decreto Legge Pnrr - elimina l’obbligo di sostituire il documento per i cittadini con più di 70 anni e fissa una validità di cinquanta anni per le CIE rilasciate a partire dal 30 luglio 2026.

Snellimento burocratico

La decisione – motivata da esigenze di snellimento burocratico e di maggiore accessibilità ai servizi – rappresenta un cambio epocale nel rapporto tra anziani e pubblica amministrazione. Una novità importante soprattutto per il Comune di Torino, dove i pensionati rappresentano una parte importante dei residenti.

Il 20% è di over 70

All'Ombra della Mole il 20% dei cittadini è over 70: complessivamente sono 172.000. La maggior parte vive a Mirafiori, dove sono oltre 30 mila.

Più personale ai Servizi Civici

Un tema emerso durante la discussione di una mozione del consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, che chiede di aumentare il personale nei Servizi Civici.

"In questi anni - ha spiegato il meloniano - si sono aggiunte prestazioni che prima non c'erano, come le separazioni e i divorzi, che non sono state sostenute da aumenti di personale".

Tempi lunghi

"La situazione - ha spiegato Liardo - sta diventando insostenibile: per prenotare il rinnovo del documento ora sono disponibili appuntamenti ad ottobre. Il problema sembrava risolto e siamo tornati a dei tempi attesi lunghi".

"I certificati di morte - ha concluso - una volta venivano consegnati in 3-4 giorni: adesso ci vogliono tre settimane/un mese, con problematiche di conti correnti e successioni bloccate".

Ad allungare i tempi di prenotazione è l'obbligo di sostituire entro il 3 agosto, quando andrà in pensione questo tipo di documento, tutte le carte di identità cartacee: solo a Torino sono ben 83.333. Dopo quella data sarà valida solo più quella elettronica, nota anche come CIE, essenziale per accedere ai servizi digitali.

I numeri del personale

"Al momento - ha replicato l'assessore Francesco Tresso - nelle Anagrafi sono impiegate 273 risorse, 217 nella centrale di via della Consolata e 56 nelle 11 sedi decentrate. Nel settore abbiamo avuto gli ultimi innesti di personale nel 2025: a settembre 2026 è prevista una nuova tornata di immissione".