Al mercato di via Onorato Vigliani tonnellate di cibo salvato, ma pochi cittadini in fila

A fine mercato, quando le serrande iniziano ad abbassarsi e molti ambulanti preparano le cassette dell’invenduto, arrivano loro: maglietta rossa, guanti da lavoro e tanta pazienza. Sono le Sentinelle Salvacibo, il progetto dell’associazione Eco dalle Città nato a Porta Palazzo nel 2016 per recuperare frutta e verdura ancora perfettamente commestibili e ridistribuirle gratuitamente a chi ne ha bisogno.

Ma oggi, proprio in alcuni quartieri dove il servizio potrebbe sembrare più utile, manca chi venga a ritirare il cibo. È il caso del mercato di via Onorato Vigliani, a Mirafiori Sud, dove il numero di utenti è drasticamente diminuito rispetto agli inizi del servizio, 5-6 anni fa. E' il dato emerso in una commissione organizzata con le Circoscrizioni 2 e 8, alla presenza dei coordinatori Riccardo Prisco, Dario Pera e Giovanna Garrone.

“Abbiamo anche 50 chili di cibo, ma solo tre persone a ritirarlo”

A raccontare la situazione è Buba, uno dei ragazzi del team operativo. “Siamo una ventina di persone che lavorano dal lunedì al sabato. In via Vigliani arriviamo a fine mercato, passiamo tra i banchi e ormai gli ambulanti ci conoscono bene. Ci danno ciò che non riuscirebbero a tenere fino al giorno dopo e noi prepariamo cassette uguali per tutti”.

Un lavoro quotidiano fatto di relazioni, fiducia e solidarietà. E anche di piccoli gesti che diventano simbolici. “C’è una signora di 97 anni che viene tutti i giorni a darci una mano”, racconta. “Ci aiuta a recuperare tutto”.

Eppure qualcosa non funziona nella fase finale della catena solidale: il ritiro del cibo. “Oggi il paradosso di via Vigliani è che capita di avere 50 chili di cibo disponibile e magari solo tre persone che vengono a prenderlo” racconta il presidente dell'associazione, Paolo Hutter.

Sei appuntamenti a settimana tra Mirafiori e Santa Rita

Le Sentinelle Salvacibo sono presenti sei volte alla settimana tra via Onorato Vigliani e corso Sebastopoli. In via Onorato Vigliani martedì e giovedì: distribuzione alle 14, il sabato la distribuzione è alle 19. In corso Sebastopoli si va il mercoledì e venerdì: distribuzione alle 14, il sabato alle 20.

Gli organizzatori spiegano che il servizio è gratuito e aperto a tutti, senza particolari requisiti. Non solo distribuzione alimentare: spesso si creano momenti comunitari, con commercianti che offrono prodotti extra o si fermano a parlare con volontari e cittadini.

Sei tonnellate di cibo recuperate nel 2025

I numeri raccontano comunque un’attività importante. Solo nel 2025, tra i mercati di via Vigliani e corso Sebastopoli, sono state recuperate circa sei tonnellate di cibo in ciascun mercato. Ma la differenza tra quartieri è evidente: se al mercato di Santa Rita si arriva anche a venti utenti per distribuzione, in via Vigliani il numero oscilla tra cinque e dieci persone.

Per questo Hutter lancia un appello. “Chiediamo alla Circoscrizione 2 di farsi partecipe insieme agli ambulanti per sostenere maggiormente questa nostra iniziativa”.

Un aiuto concreto che rischia di restare invisibile

Nel tempo delle bollette alte e del caro spesa, il rischio è che un servizio gratuito e utile rimanga poco conosciuto proprio dove potrebbe fare la differenza. Le Sentinelle Salvacibo continuano a esserci: recuperano cassette, evitano sprechi e costruiscono legami nei mercati cittadini. Ma oggi, soprattutto in via Onorato Vigliani, il problema non è trovare il cibo. È trovare qualcuno disposto a portarlo a casa.