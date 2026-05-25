Circoscrizione 8, stop temporaneo per le piscine Lido e Aversa

Cambiano gli orari e i servizi in due piscine comunali in vista dell’estate. Nei prossimi giorni scatteranno infatti alcune chiusure temporanee che riguarderanno gli impianti Lido e Aversa, tra apertura della stagione estiva e interventi di manutenzione programmata.

Piscina Lido, chiusura per preparare l’estate

La piscina piscina Lido resterà chiusa da oggi al 29 maggio per consentire l’avvio della stagione estiva.

Dal 30 maggio l’impianto riaprirà con il tetto aperto, permettendo così ai cittadini di utilizzare la piscina scoperta e il solarium all’aperto. Una modalità estiva molto attesa dagli utenti, soprattutto con l’arrivo delle prime giornate di caldo in città.

La sospensione temporanea delle attività servirà proprio per completare le operazioni tecniche e organizzative necessarie alla riconversione stagionale dell’impianto.

Stop temporaneo anche alla piscina Aversa

Chiusura più lunga invece per la piscina Aversa-Parri, che interromperà le attività dal 30 maggio al 14 giugno.

In questo caso lo stop è legato a lavori di manutenzione programmata all’interno della struttura. L’obiettivo è effettuare alcuni interventi tecnici necessari per garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la sicurezza degli utenti.