Fdi, Recupero sottotetti, approvato in Consiglio Regionale un emendamento del consigliere Barbero

“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione di questo emendamento che permette di recuperare un maggior numero di sottotetti rispetto alla normativa attuale” dichiara Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e prima firmataria dell’emendamento.

La Legge regionale in vigore ne consente il recupero, purché esistenti e legittimi alla data del 31 dicembre 2023. Di qui la mia proposta di modifica - spiega Barbero - che, confermata la condizione di esistenza indicata, ammette la possibilità di recupero di volumi legittimi alla data di presentazione della relativa istanza; le condizioni di sanabilità sono peraltro dettate rigidamente e chiaramente indicate dal T.U. dell’edilizia”.

“Si opera, dunque, nel senso dell’equità ed anche in funzione della limitazione del consumo del suolo” conclude il consigliere Barbero