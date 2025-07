Tutto pronto ad Alpignano per il XXV Palio dij Cossot

Inizia alle ore 16.00 del 19 luglio il XXV Palio dij Cossot di Alpignano con l’apertura del portone del Castello Provana alla presenza del Sindaco, del Conte e della Contessa Provana, degli Abà dei borghi e dei gruppi storici.

Tante novità e un recupero delle tradizioni delle prime edizioni del Palio saranno il filo conduttore della manifestazione.

“Come ogni anno in concomitanza con la nostra festa cittadina, noi parroci di Alpignano rivolgiamo un cordiale saluto a tutta la popolazione Alpignanese, alle autorità civili e militari che garantiscono la pace e il quieto vivere. Le manifestazioni collegate alla nostra festa possano diventare un momento di testimonianza di unità e concordia.”, affermano don Giovanni e don Pierantonio.

Il sindaco Steven Palmieri sottolinea la novità di “una manifestazione che torna a svilupparsi in ogni angolo del nostro centro storico: dall’Opificio Cruto all’ex Lavatoio di Via Matteotti, da piazza Parrocchia percorrendo tutta la via Matteotti fino a piazza Bellingeri, trasformando la città in un grande palcoscenico dove la storia incontra il gioco, l’arte, il teatro, la musica e l’aggregazione”.

Alle 21.15 di sabato sul palco di piazza Parrocchia ci sarà il primo ballo della Corte del Conte Provana a cui seguirà la solenne cerimonia di assegnazione del tradizionale Cossot d’Oro, dato ogni anno dalla Amministrazione Comunale a cittadini o associazioni che si sono particolarmente distinti a servizio della collettività alpignanese.

Tante novità con spettacoli di alto livello proposti dai “Giullari del Carretto” e dal “Carro delle Illusioni” che avranno due grandi tende spettacolo in piazza Parrocchia e nel prato basso del Castello.

Per citare i due più importanti spettacoli, ci sarà lo scenografico finale con il fuoco “IGNIS” sabato sera alle ore 23,00 con l’utilizzo di diverse attrezzature sceniche ed effetti di giocoleria infuocata, effetti pirici, scintille sparkular e lanciafiamme che stupiranno il pubblico e lo entusiasmeranno con il lancio dei coltelli di fuoco sulla ruota incendiata.



Poi domenica sera arriva lo spettacolo “Aeternum Ludere” alle ore 19,30, un grande spettacolo di giullari con numeri di giocoleria, acrobatica, equilibrismo ed un pizzico di fuoco.

Sabato e domenica saranno due giornate piene e coinvolgenti.

Momenti centrali saranno le due battaglie storiche del 1678 che si svolgeranno tra il ponte Vecchio e piazza Parrocchia sabato sera alle 20.45 e domenica pomeriggio alle 16.45: tornano le scariche di fucileria come nel passato con i due schieramenti guidati dal gruppo Pietro Micca e dai Miquelets provenienti da Barcellona.

Colpi di Cannone scandiranno i principali momenti del Palio. Ci sarà la solenne celebrazione della messa alle ore 10.00 con la solenne processione con la statua di San Giacomo, il corteo storico di domenica alle 18.00 e infine la corsa del palio sempre domenica alle 18.45.

Ci saranno gli Arcieri del Grifone con la scuola di arcieria, diversi accampamenti con visite guidate, didattica per i bambini; si potranno trovare gli antichi mestieri lungo la discesa di via Matteotti e nell’accampamento medievale in piazzale Polesine montato dalla Compagnia 1016 del Drago, dell’Orso e del Cinghiale.

Potrete ammirare “Le stanze del 1700”, proposte dal Gruppo della Fenice Rinnovata con laboratori, scherma, teatro e alchimia. Nei prati del castello troveremo il grande accampamento del 1678 con combattimenti simulati, strumenti di tortura, le streghe, i giochi e i cambi della guardia.

Si potrà visitare il grande mercato allestito dagli hobbisti radunati dai “Ciarlieri Mercanti” e incontrare i rapaci presso il vecchio lavatoio di via Matteotti.

Per i bambini arriva un’intera via piena di sorprese tra piazza Bellingeri e via Marietti con “Giochi in Legno” accompagnati da illustratori di gioco in costume a tema.

La colonna sonora della festa sarà ritmata dal gruppo dei Mystiknot, dal gruppo degli Argal, da Le Bellyssime di Avigliana e dai tamburini dei gruppi Pietro Micca.

Nel cortile del Castello si potrà incontrare il Borgo Talle e la battitura del grano.

“Quest'anno il Palio compie 25 anni e in occasione dell’anniversario io e l’assessore agli eventi Davide Montagono abbiamo implementato l'offerta per questi 2 giorni - spiega Peo Barbiani, assessore al Palio - infatti oltre al palio ci sarà la prima edizione della sagra del Cossot in piazza Caduti con banchi a tema e la valorizzazione dello zucchino. Venerdì e domenica sera due concerti evento apriranno e chiuderanno la Sagra sempre in piazza Caduti. Palio e Sagra insieme all'insegna del Cossot. In questi due giorni ci saranno anche i nostri amici internazionali di Francia, Germania, Bulgaria e Polonia. Vi aspettiamo per vivere tutti insieme due giorni di festa, nella speranza che questa nuova formula possa rivitalizzare ancora di più la nostra cittadina”

Nelle sale dell’Ecomuseo Cruto arrivano “I Personaggi del Palio” alcuni artisti si sono impegnati a ritrarre concittadini alpignanesi in veste storica del periodo del 700.

I quadri saranno esposti con ambientazione d’epoca.

Sempre all’Ecomuseo ci sarà una seconda mostra dal titolo “Viaggio nella storia dei personaggi illustri di Alpignano” alla scoperta di curiosità mai raccontate e appassionanti. Le due mostre sono realizzate dal pittore Pasquale Roccato e da Antonietta Paradiso.



Non mancherà l’enogastronomia con le due locande dei borghi (Locanda del Cambio) e dei volontari parrocchiali (Locanda Castello) entrambe con ingresso da piazza Parrocchia e con l’offerta di prelibati piatti a base di cossòt.