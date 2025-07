Collegno, 5.60 di San Lorenzo: 200 corridori regalano un defibrillatore al Parco Dalla Chiesa

Oltre 200 partecipanti hanno preso parte venerdì mattina scorso alla terza edizione della manifestazione sportiva “5.60”, organizzata dall’ASD Iride in collaborazione con il comune di Collegno e l’Associazione San Lorenzo. Un evento che ha unito sport, solidarietà e territorio, con partenza all’alba — alle ore 6.05 — dal Parco Dalla Chiesa.

“Questa manifestazione va ben oltre il gesto atletico: rappresenta un momento di comunità autentica e condivisione. Desidero ringraziare ASD Iride, organizzatori della manifestazione, e tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, in particolare i volontari e gli enti che hanno garantito la sicurezza durante l’evento: Carabinieri in congedo, la Croce Rossa Italiana e la Polizia Locale - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone, presente con la pettorina numero uno -. Collegno è viva, solidale e in movimento, proprio come i suoi cittadini”.

Un’edizione speciale per una causa importante: come ha dichiarato la responsabile della manifestazione, Monica Ortale, “il ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla Città di Collegno, per cardioproteggere il nostro bellissimo Parco Dalla Chiesa”.

Aggiunge Gianluca Treccarichi, Assessore allo sport: “Lo sport a Collegno è inclusione, salute e partecipazione. La 5.60 è diventata un appuntamento atteso, che coniuga la bellezza di correre o camminare all’alba con la forza dei gesti concreti. Avere superato i 200 partecipanti è un segno forte: il nostro tessuto sociale risponde con entusiasmo. Siamo orgogliosi di sostenere eventi come questo, che rendono lo sport uno strumento di prevenzione, aggregazione e cittadinanza attiva. Il dono del defibrillatore è un gesto di amore verso la nostra città e verso chi vive il Parco ogni giorno”.

La classifica dei corridori: 1° posto: Luigi Re — 25 minuti. 2° posto: Lorenzo Fioranino — 25 minuti e pochi secondi. 3° posto: Andrea Carosio — 25 minuti e una manciata di secondi. Prima donna: Laura Tao — 28 minuti. Primo Fitwalking: Roberto Panero — 40 minuti

Prossimo appuntamento alla quarta edizione della 5.60: Luglio 2026.