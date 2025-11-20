 / Attualità

Attualità | 20 novembre 2025, 17:03

Natale in Giostra torna al Parco Dora: la sfida al freddo tra promozioni e nuove attrazioni

Sabato l'inaugurazione con un'ora gratis e zucchero filato omaggio, poi il martedì a 2 euro e l'11 dicembre giornata dedicata alle persone con disabilità

Natale in Giostra torna al Parco Dora da sabato 22 novembre

Natale in Giostra sfida il freddo e dà il via al periodo di feste torinesi. I giostrai che da 48 anni fanno divertire bambini e ragazzi torinesi stanno stringendo le ultime viti, in tempo per l'inaugurazione di sabato pomeriggio. 

Per il secondo anno a Parco Dora

Sarà il secondo anno al Parco Dora, sotto la tettoia, visto che Torino Esposizioni è interessata dai pesanti lavori di riqualificazione che interessano tutto il Parco del Valentino. Il principale alleato diventa quindi il bel tempo, col sole e il caldo che possono fare la differenza nel numero di visitatori.

"L'anno scorso - spiegano i giostrai ai consiglieri della Circoscrizione 5 in sopralluogo - la manifestazione è andata abbastanza bene grazie al clima favorevole, che ha portato un inverno non freddo e con il sole".

Il cambio di location e la perdita di quattro mura intorno all'attrezzatura ha comportato anche un aumento delle spese per la sicurezza - sia notturna che diurna - sostenuta dagli esercenti, ma gli spazi sono aumentati e il numero di giostre è aumentato. Già l'ultima edizione aveva visto un incremento nel numero di attrazioni, quest'anno cresciuto ancora: l'altezza maggiore del tetto rispetto a Torino Esposizioni ha permesso di montare giostre che prima non ci stavano, come il kamikaze.

Gli appuntamenti

Anche quest'anno Natale in Giostra ha in programma giornate speciali come il martedì a 2 euro. L'11 dicembre sarà l'occasione per l'evento che gli organizzatori rivendicano con più orgoglio: la giornata dedicata alle persone con disabilità. "Li facciamo divertire gratuitamente - dicono - e ogni anno ha sempre più successo: l'anno scorso erano in 500".

Per la giornata inaugurale del 22 novembre, è inoltre prevista un'ora completamente gratuita a seguire il taglio del nastro delle 15, con zucchero filato omaggio e la presenza di truccabimbi, trampolieri e mascotte travestite che faranno divertire i più piccoli.

Gli orari

Natale in Giostra ci sarà dal 22 novembre al 6 gennaio:

- dal lunedì al venerdì: dalle 15:30 alle 23;

- sabato e prefestivi: dalle 15:30 alle 24;

- festivi: dalle 10:30 alle 23.

Francesco Capuano

