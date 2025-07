Solidarietà per gli sputi a Fratelli d'Italia

Solidarietà

Il Consiglio comunale condanna all'unanimità l'aggressione a esponenti di Fratelli d'Italia dopo un evento politico tenutosi a Pinerolo.

La sera del 30 giugno nel Salone dei Cavalieri si è svolto un incontro sul decreto sicurezza con gli stati maggiori del Torinese di Fdi. Alcuni attivisti di sinistra hanno organizzato una manifestazione di protesta contro la legge del governo Meloni. A cui hanno preso parte anche frange anarchiche e antagoniste, che hanno aggredito a sputi, spintoni e calci i militanti e gli esponenti di Fdi, fuori dal Salone. Questa fetta di manifestanti ha pure aggredito verbalmente e fisicamente i giornalisti presenti. Mentre i carabinieri hanno dovuto scortare gli esponenti di Fdi alle auto.

Il coordinatore pinerolese del partito di destra Giuseppe Manganiello ha presentato stasera, mercoledì 23 luglio, in Consiglio comunale, una mozione per chiedere "un segno di tangibile di condanna. Quanto accaduto non deve mai più succedere in futuro a nessuna forza politica". Una discussione attesa e che preoccupava sotto il profilo dell'ordine pubblico, tanto che i carabinieri erano schierati fuori dall'ingresso del Comune per controllare eventuali manifestanti.

La discussione è durata più di due ore, deviando anche sul contenuto del decreto sicurezza e non restando sui fatti del 30 giugno.

La proposta di Manganiello è stata limata nei toni e nelle espressioni dalla maggioranza e dal Pd con un emendamento e alla fine approvata all'unanimità.