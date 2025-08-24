La Vuelta della polemica senza Rai. Per Uncem: "Fallimento del servizio pubblico"

Uncem si scaglia contro la Rai sulla scelta di non trasmettere in chiaro le gare della Vuelta che stanno attraversando in questi giorni il Piemonte. Dopo la tappa di apertura di ieri, partita da Venaria e arrivata a Novara, oggi è stata la volta dell'Alba-Limone. Domani tappa tra Canavese e Valli di Lanzo con la San Maurizio-Ceres e infine martedì la partenza della quarta tappa da Susa. Tutto senza copertura della tv di Stato.

"È ridicolo e gravissimo - commenta Uncem - che la Rai non segua e trasmetta in diretta La Vuelta con partenza in Italia, dal Piemonte. Decisamente un fallimento del servizio pubblico. Gli investimenti fatti dall'Italia e in particolare del Piemonte per l'evento richiederebbero una scontata copertura televisiva, quasi banale dirlo. Ma non è così. Ci rimettiamo tutti, Istituzioni, pubblico, Ciclismo. Grave la Rai sia altrove."