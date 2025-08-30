Dal 1° settembre torna Armonia card, 3 concerti di musica classica a 60 euro

Giunge alla terza edizione Armonia card, in vendita da lunedì 1 settembre sul sito www.armoniatorino.it al prezzo di 60 euro, invariato rispetto agli anni precedenti. La carta permette di assistere a tre spettacoli a scelta all’interno del palinsesto delle istituzioni musicali aderenti a Sistema Musica, che quest’anno si fa ancora più ampia e variegata, con oltre 170 appuntamenti.

“Armonia Card - dichiara l’assessora alla Cultura e presidente di Sistema Musica Rosanna Purchia – è lo strumento più flessibile per avvicinarsi in modo semplice e a un prezzo vantaggioso all’offerta musicale torinese, che grazie all’entusiasmo dei soci di Sistema Musica quest’anno si fa ancora più ricca. Dai tanti appassionati che già frequentano le sale da concerto, fino a coloro che si approcciano per la prima volta alla grande musica, con Armonia card tutti potranno partecipare, sin da subito, ad alcuni degli appuntamenti più significativi della stagione musicale della nostra città, a partire dal festival MITO SettembreMusica, che aprirà mercoledì 3 settembre”.

"Siamo soddisfatti del crescente interesse che il pubblico riserva al carnet Armonia – dichiara la dirigente di Turismo Torino e Provincia Marcella Gaspardone – e felici di inaugurare una nuova stagione, segno concreto dell’apprezzamento verso questo progetto. Il nostro obiettivo resta quello di avvicinare all’offerta musicale del territorio chiunque voglia regalarsi o regalare un’esperienza di qualità, tra cui i tanti turisti che visitano la nostra città, affinché il carnet diventi un elemento distintivo della proposta turistica e culturale di Torino".

La vendita di Armonia card continua per l’intera stagione concertistica 2025/2026, dal primo settembre al 29 maggio 2026. Anche quest’anno i carnet disponibili sono 500. Sul sito www.armoniatorino.it è possibile consultare il calendario di tutti i concerti e gli spettacoli proposti e prenotare l’evento desiderato, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il biglietto prenotato si potrà ritirare comodamente prima dello spettacolo nella biglietteria dell’ente musicale organizzatore.

Lo spettatore potrà anche associare il proprio carnet a quello di altre persone, per assistere insieme allo stesso concerto. Da qui lo slogan di Armonia card: “Dove vuoi, con chi vuoi, quando vuoi. Il tuo posto assicurato per concerti, balletti, opera!”.

Info: www.armoniatorino.it - www.sistemamusica.it