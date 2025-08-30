Pinerolo: San Donato torna con cinofili e sport

Pinerolo festeggia San Donato con una giornata cinofila in piazza D’Armi. Domani, domenica 31 agosto, esercitazioni e sfilata dei quattro zampe saranno una delle attrazioni della fiera per il patrono della città.

Oggi, sabato 30 agosto, l’anteprima con un torneo Bagarre-Just 4 Fun in piazza d’Armi. Stasera, invece, alle 21, sempre in piazza verrà proiettato il film ‘Eddie the Eagle – Il coraggio della follia’ di Dexter Fletcher, ispirato alla storia dello sciatore britannico Eddie Edwards (ingresso gratuito).

La festa entra nel vivo domenica con due km di bancarelle su corso Torino e stradale Fenestrelle, fino a piazza d’Armi, che ospiterà la Giornata cinofila. La mattina, in collaborazione con Anpana, i cani da salvataggio mostreranno le loro abilità. Mentre il pomeriggio i cittadini sfileranno con i loro amici a quattro zampe. In programma ci sono anche una serie di tornei sportivi: green volley, il basket, il touch tennis al Circolo del Tennis, la pétanque e gli scacchi al Veloce Club.

Durante la due giorni, in piazza D’Armi sarà attiva un’area food a cura della Pro loco e de I Mat.

Per il programma completo, cliccare qui.