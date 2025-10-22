Con le camminate dinamiche alla scoperta del Castello Vagnone di Trofarello

Sabato 25 ottobre torna l’appuntamento con le camminate dinamiche, questa volta alla scoperta del Castello Vagnone di Trofarello, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del nostro territorio.

Partenza da Piazzale Europa

La partenza è prevista alle ore 14.30 da Piazzale Europa. Da lì ci si incamminerà verso il castello, accompagnati dai racconti del Gastaldo Ermanno Ubertino, dall’intrattenimento dei balli occitani e da una merenda conviviale insieme agli Alpini. Un pomeriggio dedicato al benessere, alla cultura e all’arte, da vivere insieme in un clima di condivisione e scoperta.

Il consigliere Antonio De Biasio sottolinea come anche questa camminata sia il frutto dell’impegno congiunto di numerose realtà del territorio, che hanno saputo fare rete. "Grazie al prezioso contributo del gruppo storico dei Conti Vagnone e all’accoglienza di Davide Pastura, desideriamo offrire alla cittadinanza un’occasione speciale per riscoprire uno dei luoghi simbolo di Trofarello, custode di un importante patrimonio storico e culturale".

Movimento ma anche bellezza

Camminate dinamiche non è solo movimento: è anche occasione per godere della bellezza che ci circonda e imparare ad apprezzarla. "Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni amiche che collaborano con noi da tempo: dal CAI al Quadrifoglio, dal Comitato Genitori agli Alpini", sottolinea l'amministrazione comunale.