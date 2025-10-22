‘8mila passi’ nella campagna villafranchese una volta a settimana per stare bene

Un Gruppo di Cammino nato in modo spontaneo in occasione della passeggiata nella campagna di Villafranca Piemonte dell’8 marzo scorso, organizzata dal Comune per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

“Quell’iniziativa aveva visto una bella partecipazione, eravamo più di 50 persone. Era un sabato pomeriggio e, mentre i bambini giocavano alla festa di carnevale, noi abbiamo fatto la passeggiata – spiega Marina Bordese, consigliera di maggioranza e presidente del Consiglio Comunale –. Da lì abbiamo pensato di ritrovarci una volta a settimana, il sabato pomeriggio, per camminare insieme e siamo andati avanti fino a quest’estate, alcune volte spostando l’appuntamento alla sera per evitare il caldo”.

Il gruppo è stato chiamato ‘8mila passi’, tenendo in considerazione quanti passi si fanno a ogni appuntamento. “Sono un po’ di più dei 5mila considerati la misura minima benefica per la salute. La passeggiata è nel territorio intorno a noi, dura un’oretta ed è lunga 5 chilometri circa”.

Ora l’intenzione è quella di darsi una struttura più definita, collaborando come Gruppo di Cammino con l’Asl To3 nel progetto legato alle Camminate della Salute. Domani, giovedì 23 ottobre, è previsto un primo incontro alle 21 nella Sala riunioni del Palazzo Comunale di Villafranca, in piazza Cavour 1, per illustrare i benefici della passeggiata sulla salute e il funzionamento del gruppo, a cui sarà possibile iscriversi nella serata.

“La nostra idea è di proseguire con un appuntamento a settimana. Abbiamo approfittato di questo incontro, che ci è stato proposto dall’Asl, per coordinarci con loro in modo che il nostro gruppo sia riconosciuto e inserito all’interno della mappatura per le politiche di invecchiamento attivo. Ci piacerebbe abbinare le nostre camminate a delle serate informative, ad esempio sulla nutrizione”, conclude Bordese.

‘8mila passi’ continua nella sua attività sportiva, anche in vista del prossimo anno, quando parteciperà con gli altri gruppi del territorio pinerolese alla camminata per l’8 marzo a Cavour.