 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 04 settembre 2025, 11:05

Sciopero nazionale del personale FS, disagi per chi deve prendere il treno

L'astensione dal lavoro oggi e domani, 4 e 5 settembre, indetta dal sindacato Sgb

Sciopero nazionale del personale FS, disagi per chi deve prendere il treno

Sciopero nazionale del personale FS, disagi per chi deve prendere il treno

Disagi in vista per chi viaggia oggi e domani, giovedì 4 e venerdì 5 settembre, per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, inclusi gli addetti al trasporto merci, indetto dal Sindacato generale di base (Sgb), del personale del gruppo Fs Italiane a cui hanno già aderito alcune sigle sindacali autonome che chiedono un nuovo contratto e lamentano carenza di organico e problemi di sicurezza. 

Trenitalia e Italo hanno già comunicato gli elenchi dei treni a media e lunga percorrenza garantiti, disponibili sui rispettivi siti web. Anche Trenord aderirà allo sciopero, con possibili interruzioni che colpiranno il trasporto suburbano, regionale, aeroportuale e di lunga percorrenza. Per il Malpensa Express, in caso di cancellazioni, saranno attivati bus sostitutivi. 

Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali, avverte Trenitalia, sottolineando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Garantite le fasce orarie di tutela dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Oltre agli stop ferroviari del 4 e 5 settembre, chi viaggia in aereo dovrà fare i conti con interruzioni previste per il 6 e il 26 settembre.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium