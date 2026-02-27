Dopo i banchi le auto, l'ex mercato coperto Racconigi 51 diventa un parcheggio

Chiuso ed abbandonato dal 2017, l'ex mercato Coperto Racconigi 51 diventerà un parcheggio gestito da Gtt. Ad annunciare la novità il sindaco Stefano Lo Russo, a margine del taglio del nastro di tre interventi a Cenisia nel piazzale ex Fabbrica Italiana Pianoforti. La questione della struttura è antica e riguarda i i mancati pagamenti al Comune da parte del consorzio che gestiva l’area di vendita, problema su cui anche la magistratura aveva aperto un fascicolo. Un debito di oltre 660 mila euro che aveva portato Palazzo Civico, nel 2013, a dichiarare decaduta la concessione.

Sfratto nel 2017

A fine 2017 lo sfratto degli ambulanti e la chiusura dell'ex mercato Coperto Racconigi 51, sotto l'allora giunta Appendino. In questi nove anni sono stati fatti bandi per ridare nuova vita al complesso, sempre andati deserti. L'assessorato al Commercio ha anche verificato se ci fossero realtà interessate a prendere gli spazi, ma economicamente l'operazione si è rivelata non sostenibile.

Il parcheggio

"Tra poco - ha spiegato il primo cittadino - porteremo una delibera in giunta. Daremo mandato a GTT di trasformare l'ex mercato coperto in parcheggio". "Le verifiche fatte dai tecnici - ha aggiunto il primo cittadino - dicono che le solette possono reggere il peso delle auto, anche perchè sostenevano quello dei furgoni con la merce".

L'idea, sul modello di quanto accade nel multipiano Santo Stefano vicino all' hotel NH, è di differenziare i piani. Mettere un livello pertinenziale, cioè dedicato ai residenti o a chi è proprietario di determinate abitazioni/strutture, e gli altri destinarli alla sosta a rotazione.