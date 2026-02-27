Lavori in via Frejus, cambia la viabilità tra divieti di sosta e sensi unici

Da martedì prossimo e fino a giovedì 12 marzo la viabilità di via Frejus sarà temporaneamente modificata per consentire uno scavo stradale per collegare le tubazioni al collettore SMAT. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione degli edifici di via Frejus 21 e via Bixio 56, finanziato dal PNRR – Piano Integrato Urbano “PIÙ”.

Divieto di sosta

Il cantiere interesserà il tratto compreso tra i civici 23 e 36, fino all’angolo con via Revello. Per tutta la durata dei lavori sarà in vigore il divieto di sosta e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato.

Fermate bus spostate

La presenza del cantiere sarà segnalata con apposita cartellonistica all’inizio di via Frejus, in prossimità di piazza Adriano e della rotonda di corso Racconigi, con l’indicazione di possibili rallentamenti o code a circa 200 metri. Durante l’intervento potranno inoltre essere spostate in via provvisoria alcune fermate bus GTT nell’area interessata; eventuali variazioni saranno comunicate direttamente sul posto.