Le linee Star della Gtt cambiano look

Ha preso il via negli scorsi giorni una nuova iniziativa di GTT che vede protagonisti due mezzi delle Linee Star 1 e Star 2, personalizzati, per questa prima uscita, con una grafica dedicata alla Settimana della Musica.

Ogni mese, due veicoli Indcar delle linee Star saranno wrappati a tema, trasformandosi in spazi itineranti dedicati ad attività, approfondimenti e momenti di engagement rivolti a un pubblico di tutte le età. Un calendario di iniziative accompagnerà l’intero anno con appuntamenti pensati per valorizzare il trasporto pubblico come luogo di relazione, cultura e partecipazione.

Il progetto punta a rendere l’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente, in particolare sui minibus elettrici che già raccolgono grande favore tra gli utenti e hanno dato vita online a una vera e propria community di appassionati.

L’iniziativa è stata inaugurata con una giornata speciale a bordo: il conduttore di GTT Digital Radio ha raccontato curiosità su GTT e fatto vivere una vera esperienza radiofonica a tutti i passeggeri, creando pillole audio che saranno trasmesse nelle stazioni della metropolitana.

Dopo la musica, il secondo appuntamento sarà a marzo con le Linee Rosa, per puntare l’attenzione sulla parità di genere. Un mezzo sarà presente in occasione della manifestazione Just The Woman I Am, a cui partecipa anche un Team GTT. Aprile sarà invece focalizzato sulla sostenibilità ambientale, con iniziative legate alla Giornata della Terra, mentre in autunno non mancheranno riferimenti ad Halloween e ad altre ricorrenze stagionali.

"Questa iniziativa rappresenta un modo nuovo e creativo di vivere il trasporto pubblico torinese – sottolinea Chiara Foglietta, Assessora alla Mobilità e Trasporti del Città di Torino – La scelta di dedicare ogni mese una grafica e attività a un tema diverso racconta una città che si muove, che sperimenta e che sa trasformare anche il tragitto più breve in un’occasione di relazione e partecipazione."

«Le Linee Star diventano uno spazio vivo della città – commenta Giovanni Eandi, Responsabili TPL di GTT – Vogliamo offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio più coinvolgente e creare occasioni di partecipazione a bordo. Raccontare queste iniziative sui nostri canali contribuirà a diffondere una cultura positiva del trasporto pubblico e ad avvicinare nuovi utenti».

Il percorso delle Linee Star 1 e Star 2 è consultabile sul sito ufficiale GTT

- Linea Star 1: https://www.gtt.to.it/cms/percorari/urbano?view=percorsi&bacino=U&linea=ST1&Regol=OR

- Linea Star 2: https://www.gtt.to.it/cms/percorari/urbano?view=percorsi&bacino=U&linea=ST2&Regol=OR