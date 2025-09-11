Chioschi abbandonati: dal Di Vittorio a Italia '61, ora si cerca una soluzione al degrado

Una nuova vita per i chioschi inutilizzati di Torino. Con la Delibera 290/2025, la Città ha adottato una strategia per trasformare gli spazi chiusi e abbandonati in nuove opportunità economiche e sociali per i quartieri. L’obiettivo è ridare vitalità al territorio, offrendo ai cittadini luoghi riqualificati e attività di prossimità.

Sul portale dei bandi del Comune è già online la manifestazione d’interesse relativa ai primi 31 chioschi individuati, sparsi nei diversi quartieri cittadini. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2025.

Spazi che tornano a vivere

Il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa. “Per tutto il mese di settembre la Divisione Patrimonio raccoglierà manifestazioni di interesse per restituire dignità commerciale a molte edicole e chioschi da tempo chiusi - così Miano -. Da via Spazzapan a corso Corsica, da via Nizza a corso Fiume, fino ad arrivare in corso Gabetti: luoghi strategicamente interessanti per riavviare nuove opportunità”.

La mappa dei chioschi coinvolge infatti aree centrali e semicentrali, spesso al crocevia di flussi pedonali e stradali, che possono tornare a essere punti di riferimento per i quartieri.

Un'opportunità

Il progetto può essere anche un'opportunità per scacciare il degrado dai quartieri più periferici. Ne è un esempio il chiosco abbandonato di via Ventimiglia, alle porte del parco di Italia '61. Oggetto, nelle ultime settimane, di numerose segnalazioni relative al via vai di spacciatori in monopattino. "In molti - ha raccontato una residente del quartiere Nizza Millefonti -, sono soliti nascondersi alle spalle del chiosco, va davvero trovata una soluzione". Ma potremmo anche fare un altro esempio, spostandoci in Barriera di Milano dove il chiosco di via Montanaro (causa presenza di clochard e pusher) è da tempo al centro delle attenzioni dei cittadini.