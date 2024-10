Maltempo, frana sulla Torino-Savona dopo l'uscita di Altare. La tratta riaprirà solo dopo le 12

Riaprirà soltanto dopo le 12 di oggi il tratto di autostrada Torino-Savona interessato questa notte da una frana che ha causato la chiusura della A6 tra Altare e Millesimo. E' successo poco dopo l'una di notte, a causa delle intense precipitazioni che hanno coinvolto il ponente ligure. Il movimento franoso si è innestato su un terreno né di competenza né di proprietà della concessionaria, ma nel suo scivolamento a valle ha intercettato la tratta autostradale nella careggiata nord al km 108+100, subito dopo l’uscita di Altare. Nessun mezzo è stato coinvolto.

Frana sulle corsie

La massa di terra che ha invaso la sede stradale ammonta a circa 300 mc. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice). Sul posto sono presenti anche i tecnici che hanno valutato gli aspetti geologici del fenomeno e le soluzioni da porre in atto.

La riapertura della tratta Altare – Millesimo è al momento prevista per le ore 12 circa di oggi.



Inoltre, disagi pure sulla tratta Ceva – Millesimo direzione Savona, già oggetto di chiusure dalle 22 di venerdì 25 ottobre alle 10 di ieri e dalle 21 di sabato alle 10 di oggi: rimarrà infatti interdetta al traffico anche dopo le 10 di questa mattina poiché i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso alla progressiva chilometrica 86 circa direzione Savona hanno registrato valori anomali a seguito delle ingenti precipitazioni notturne che hanno interessato l’area.

Difficoltà per i treni

Difficoltà anche per i treni: da questa mattina alle 6 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia a causa di un guasto tra Spotorno e Finale Ligure. Per il momento si procede su un unico binario, mentre è in corso l'intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni. La circolazione è inoltre sospesa a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino, a causa dei danni provocati dal maltempo. In corso l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco. I treni Regionali possono subire ritardi e cancellazioni. Attive corse con bus tra Savona e Mondovì.

Resta l'allerta arancione

Intanto, dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte arrivano aggiornamenti sull'allerta arancione che resta in vigore in diverse aree del territorio. Per i territori più legati al torinese, per la Dora Baltea la criticità è assente; mentre la Stura di Lanzo, che si era avvicinata al livello di pericolo, è in decrescita.

Al momento sono aperti 96 centri operativi comunali, 12 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti, e sono all’opera circa 370 volontari. L’allerta arancione per rischio idrogeologico è attiva sulle valli Tanaro, Belbo e Bormida e su Cuneese, Biellese, Torinese e Alto Vercellese.