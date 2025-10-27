Da Pinerolo a Derventa: libri in viaggio per i 20 anni di amicizia

L’obiettivo è creare una raccolta di volumi da donare alla sezione italiana della biblioteca comunale della città di Derventa. Un’iniziativa per celebrare i 20 anni di gemellaggio con il Comune della Bosnia ed Erzegovina.

“L’iniziativa è nata quando siamo stati in visita alla biblioteca di Derventa a inizio luglio e abbiamo scoperto con piacere che c’è una sezione dedicata ai volumi italiani. Da qui l’idea di creare una nuova occasione di unione tra le due città”, spiega la presidente del Consiglio comunale di Pinerolo, Tiziana Alchera.

Il progetto invita i cittadini a contribuire consegnando un libro - classico, contemporaneo o per ragazzi, purché sia scritto da grandi autori italiani- entro il 14 novembre, alla biblioteca civica ‘Alliaudi’ di via Battisti 11 a Pinerolo, a inizio dicembre il sindaco di Derventa, Igor Zûnic, sarà in visita a Pinerolo e ritirerà il plico.

Accanto alla cultura, non manca l’impegno sociale. Tutte le altre iniziative legate all’anniversario del gemellaggio hanno infatti finalità benefiche. Quest’anno i fondi raccolti permetteranno di assegnare una borsa di studio a uno studente di Derventa: “Le parole costruiscono ponti, fratellanza, unione – sottolinea Alchera –. Questa iniziativa nasce dalla volontà di mantenere viva la parte operativa del gemellaggio e non soltanto quella istituzionale sulla carta. I libri e i progetti comuni creano unione e danno voce al legame tra le due città”.