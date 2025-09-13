L’Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone apre le porte per una festa di fine estate

Per il primo anno al pomeriggio, la festa dell’Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone vuole offrire l’occasione di trascorrere del tempo all’aria aperta insieme agli ospiti della Casa.

Domani, domenica 14 settembre, si inizierà alle 15 con una breve riflessione biblica, per poi proseguire con musica, in compagnia della Corale della Chiesa Valdese, e letture sul tema della salvaguardia del creato da parte del Circolo dei lettori di San Germano. Il pomeriggio si concluderà con un’apericena a cura della Sodexo, azienda che si occupa della parte della ristorazione dell’Asilo.

Tutto si svolgerà all’aperto fra la terrazza e l’anfiteatro; il capannone del Gruppo Aib del paese, in caso di maltempo, garantirà il corretto svolgimento del programma.

L’ingresso è libero e aperto a tutti e tutte. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 0121 58855 o scrivere a asilo@diaconiavaldese.org

La struttura, sita via Carlo Alberto Tron 27 e appartenente all’Area Servizi Salute della Diaconia Valdese, è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione, conclusosi a inizio 2024. Ad oggi possiede una capienza massima a 86 posti per persone non autosufficienti e 2 per autosufficienti.