Dalla festa in clessidra al festival del verde, maggio di eventi in Circoscrizione 1

Nel mese di maggio, la Circoscrizione 1 si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto grazie a un ricco calendario di iniziative diffuse sul territorio. Concerti, feste di quartiere, attività per famiglie e appuntamenti dedicati alla sostenibilità si intrecciano in un programma pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Tra gli eventi più attesi spicca la giornata di sabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell'Europa: alle ore 17, nel suggestivo giardino storico di Palazzo Cisterna, si terrà il concerto inaugurale della rassegna “Lumen”, promossa dall’associazione Archeia.

Il calendario prosegue martedì 12 maggio con “Festa in Clessidra”, un pomeriggio all’insegna della convivialità nei giardini della Clessidra (corso De Nicola). A partire dalle 16.30, spazio ad attività sportive, laboratori creativi, giochi e una merenda condivisa, in un contesto pensato per famiglie e bambini.

Mercoledì 13 maggio sarà invece la volta di “Chiudiamo la strada e facciamo festa”, in programma alle ore 16 in via Del Carmine 27. Per l’occasione aprirà le porte al pubblico il Museo Sclopis, accompagnato da momenti ludici e di socialità per i partecipanti.

Particolarmente significativo l’appuntamento di mercoledì 20 maggio con il Festival del Verde, che si snoderà in un percorso urbano dalla fontana dell’Aiuola Balbo fino alla nuova Aiuola di via Calandra. A partire dalle ore 17, cittadini e visitatori saranno guidati in un itinerario tra spazi verdi consolidati e nuove aree da coltivare, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul valore dell’acqua, sulla cura condivisa del verde urbano e su scelte sostenibili. Il cammino sarà arricchito da interventi di esperti e momenti artistici, in un dialogo tra memoria, scoperta e visione futura.