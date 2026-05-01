Al Teatro Ragazzi arrivano i "Giovani Sguardi": cinque spettacoli che raccontano una generazione

Dal 2 al 23 maggio, la Fondazione TRG presenta alla Casa del Teatro una nuova edizione di Giovani Sguardi, la rassegna dedicata al pubblico giovane e ai temi che attraversano il loro presente. Un percorso di cinque spettacoli selezionati da un gruppo di ragazze e ragazzi coinvolti in un progetto di coprogettazione che mette al centro il loro punto di vista, la loro sensibilità e la loro capacità di leggere il mondo.

“Giovani Sguardi non è soltanto una rassegna dedicata ai giovani, ma costruita insieme ai giovani”, spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino. Il gruppo partecipa infatti a tutte le fasi: dall’individuazione dei temi urgenti alla visione e selezione degli spettacoli, fino alla definizione delle strategie di comunicazione più efficaci per raggiungere i coetanei. Un teatro che non parla dei giovani, ma con i giovani: uno spazio condiviso in cui dubbi, emozioni e visioni diventano materia viva di confronto.

La rassegna affronta questioni centrali del nostro tempo: identità digitale, salute mentale, bisogno di senso, rapporto con il futuro, pressione sociale e accelerazione del tempo. Teatro, musica, video e performance si intrecciano in un percorso che racconta fragilità, desideri e sogni dell’adolescenza.

PROGRAMMA

Sabato 2 maggio – MOLLY

Cubo Teatro Scritto e diretto da Girolamo Lucania, con Letizia Alaide Russo. Ispirato alla storia della quattordicenne britannica Molly Rose Russell, lo spettacolo racconta un’adolescente che vive attraverso lo schermo, inseguendo il sogno di diventare influencer. Quando una relazione online diventa dipendenza, il confine tra identità reale e immagine digitale si assottiglia fino a spezzarsi.

Sabato 9 maggio – STILL ALIVE

Florian Metateatro

Scritto e interpretato da Caterina Marino

Segnalazione Speciale al Premio Scenario 2021

Con ironia e lucidità, la performance attraversa l’esperienza della depressione come condizione personale e generazionale, tra confessione diretta al pubblico e black humor.

Sabato 16 maggio – ASSETATI

Teatro di Napoli – Teatro Nazionale Di Wajdi Mouawad Diretto e interpretato da Davide Pascarella Tre storie si intrecciano in un affresco poetico e doloroso sull’incomunicabilità: un adolescente arrabbiato con il mondo, un antropologo forense che lavora con i morti e una ragazza che sceglie il silenzio. Una riflessione sulla sete di senso che attraversa la giovinezza.

Venerdì 22 maggio – TIMELESS

Creazione collettiva degli allievi del corso intensivo della Scuola di Teatro della Fondazione TRG, diretti da Isabella Locurcio Un mosaico di vite accelerate che riflette sulla frenesia contemporanea: agende piene, ansia da prestazione, relazioni fragili. Un lavoro corale che indaga il valore del tempo e la possibilità di ritrovare senso nella pausa.

Sabato 23 maggio – DAD OR ALIVE

BumBumFritz / Compagnia Cranpi

Tra testimonianze, dati, videomapping e musica elettronica dal vivo, lo spettacolo affronta una domanda che attraversa una generazione: mettere al mondo un figlio oggi è un atto di coraggio o di incoscienza? In un mondo segnato da crisi climatica, precarietà economica ed ecoansia, il desiderio di genitorialità si confronta con la paura di un futuro incerto.

INFORMAZIONI

Fondazione TRG Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, biglietti 13-11-8-6 euro, web casateatroragazzi.it, mail biglietteria@casateatroragazzi.it - tel. 01119740280 – 3892064590