Vanchiglia capitale della cultura: al via il Salone Off 2026 in Circoscrizione 7

Anche per l’edizione 2026 la Circoscrizione 7 aderisce al salone Off, la programmazione culturale che porta il Salone Internazionale del Libro nei quartieri della città, giunta quest’anno alla sua 22esima edizione. Un’occasione per valorizzare spazi, associazioni e realtà culturali del territorio, offrendo un calendario diffuso di appuntamenti gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Sono in programma incontri con autori, letture sceniche, presentazioni editoriali, performance teatrali, appuntamenti per bambini e famiglie e momenti di animazione urbana.

Tra gli appuntamenti, si segnala venerdì 15 maggio alle ore 18, presso l’Aula Magna del Campus Einaudi, l’incontro tra il Cardinale Roberto Repole e Aldo Cazzullo, che dialogheranno su San Francesco.

Ampio spazio è inoltre dedicato ai più giovani e alle famiglie con l’evento speciale “Mi presento: sono Geronimo Stilton!”, domenica 17 maggio alle ore 16,30 al Teatro Giulia di Barolo.

Sempre nell’ambito delle iniziative di Vanchiglia, domenica 17 maggio alle ore 18, Piazza Santa Giulia ospiterà un Flash Mob di Danze Greche, realizzato in collaborazione con Fondazione Contrada e Torino che Balla, come momento di animazione urbana e partecipazione collettiva.

Accanto al ricco programma di Vanchiglia, il Salone Off 2026 coinvolge anche altri spazi della Circoscrizione 7, ampliando l’offerta culturale e raggiungendo diversi luoghi del territorio.

Tra le iniziative previste, si segnala in particolare l’evento in programma venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18, presso il centro d’Incontro di corso Casale 212: la mostra di disegni “Il talento artistico di Emilia Maidanska”, a cura dell’associazione Acmos. L’esposizione rende omaggio alla giovane artista ucraina di 16 anni tragicamente scomparsa a Torino, valorizzandone il talento e la sensibilità.

“Per l’edizione 2026 - dichiarano il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e il coordinatore alla Cultura, Silvio Sabatino -, abbiamo scelto, di concerto con la Città e con l’assessora Rosanna Purchia, di dare particolare rilievo al quartiere Vanchiglia, riconosciuto come uno dei contesti urbani più vivaci e attivi dal punto di vista culturale e partecipativo. Qui si concentra una parte significativa del programma, grazie al coinvolgimento di numerose realtà culturali e sociali del territorio. Importante anche il ricordo della giovane ragazza ucraina Emilia Maidanska scappata dalla guerra per cercare a Torino un futuro migliore ma, purtroppo, deceduta a causa di un incidente stradale in corso Casale”.