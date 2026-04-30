Fiera del Primo Maggio a Luserna San Giovanni, meteo favorevole e boom di adesioni last minute

Le previsioni del tempo belle per domani hanno reso la vigilia più animata. Luserna San Giovanni quest’anno si avvicina alla Fiera del Primo Maggio con la consapevolezza che, con il sole, arriveranno in paese anche tanti visitatori da far ricordare la Fiera dei Santi: “Le previsioni sono buone e potrebbe fare la differenza perché negli anni scorsi il tempo non aveva aiutato. Questo è un momento che per la comunità rappresenta il ritorno della voglia di ritrovarsi e stare insieme grazie alla bella stagione” commenta il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

Le due aree espositive

Domani – venerdì 1° maggio – la Polizia locale sarà in servizio dalle 6 del mattino per sistemare l’area fieristica degli impianti sportivi (via Airali) pronta a ospitare un numero di espositori che è cresciuto ancora negli ultimi giorni: “Siamo a circa 250: quando le previsioni meteo si sono rivelate positive si sono aggiunte richieste di commercianti che hanno deciso all’ultimo di partecipare” spiega il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello.

A differenza della Fiera dei Santi, non ci saranno bancarelle dedicate a un particolare settore: “Ci saranno invece commercianti di alimentari, abbigliamento e generi vari”.

Se rispetto alla fiera autunnale mancherà l’esposizione degli animali, con il Primo Maggio arriveranno però in paese i fiori: “Piazza Partigiani sarà dedicata agli espositori florovivaistici gestiti dalla Pro loco di Luserna San Giovanni” aggiunge Chiarbonello.

Proprio in prossimità della piazza centrale del paese alcuni commercianti proporranno le loro specialità per pranzo.

La sfilata dei trattori

Il tema agricolo della Fiera è affidato all’associazione Allevatori Fiera dei Santi che ripropone il raduno trattoristico che si è svolto per la prima volta nel 2025. Il ritrovo dei mezzi è fissato per le 9 nell’area fieristica degli impianti sportivi: “Per ora i partecipanti sono già una cinquantina ma ci si può iscrivere anche il giorno stesso, prima della partenza” spiega Silvano Fenouil, presidente dell’associazione.

La sfilata dei mezzi partirà alle 10, transiterà alla rotonda di Pralafera per proseguire in via Masel e sulla strada provinciale 163 che sale verso Angrogna. Imboccherà quindi la strada Panoramica per percorrerla tutta fino a località Bric (zona osservatorio astronomico). Da lì ridiscenderà su località Musset, passando davanti al rifugio Re Carlo Alberto e, dopo aver preso strada della Fornace, si fermerà sul piazzale del tempio valdese per un rinfresco. La sfilata riprenderà il suo percorso passando in piazza XVII Febbraio, strada vecchia si San Giovanni e, attraverso via ai Vola, viale Bellonati e via Trieste, ritornerà in centro paese. Al termine del corteo ci sarà il pranzo alla palestra degli impianti sportivi di via Airali.

Le associazioni coinvolte

“La Fiera del Primo Maggio è il risultato di mesi di lavoro degli uffici comunali che credono molto nell’evento, così come ci crede il resto del territorio” sottolinea il sindaco. La Polizia locale, che gestisce l’area fieristica degli impianti sportivi, collabora nell’organizzazione con la Pro loco, gli allevatori, ma anche con i volontari che si occupano della sicurezza e dei parcheggi durante la manifestazione. “Per gestire il flusso dei visitatori il giorno della Fiera siamo chiediamo aiuto a un altro paio di colleghi e vengono attivate la Croce rossa, la Croce verde e i Carabinieri – dettaglia Chiarbonello –. È poi fondamentale il supporto della Protezione civile, del gruppo Aib e quello degli Alpini che gestiscono i parcheggi limitrofi all’area fieristica”.