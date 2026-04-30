In Circoscrizione 6 si celebra la poesia, torna il Palio dei Poeti

La città di Torino si prepara ad accogliere la quarta edizione del Palio dei Poeti, una manifestazione che unisce competizione e arte, dando voce a 16 poeti pronti a rappresentare le proprie contrade. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati di poesia e cultura, capace di trasformare le parole in spettacolo e condivisione.

L’evento si articolerà in due momenti distinti: le semifinali si terranno domenica 3 maggio alle 15 presso il Open 011, in corso Venezia 11, mentre la finale è prevista per domenica 10 maggio, sempre alle 15, al Salone Off, in strada del Nobile 12.

Durante le due giornate, i partecipanti si sfideranno a colpi di versi, portando sul palco emozioni, storie e visioni personali. Il format richiama quello dei palii tradizionali, reinterpretato in chiave culturale: al posto dei cavalli, saranno le parole a correre, e il pubblico a decretare i vincitori insieme alla giuria.

L’iniziativa gode del patrocinio della Circoscrizione 6 della Città di Torino, a conferma dell’importanza culturale e sociale dell’evento per il territorio. Per informazioni e contatti. 392.5800757 - milanese_giorgio@yahoo.it.