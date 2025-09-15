Tutto pronto a Rivoli per la Festa del Volontariato 2025

Il tempo che si dona agli altri è il regalo più prezioso. È questo il cuore del volontariato, ed è il filo conduttore della Festa del Volontariato 2025, in programma a Rivoli domenica 21 settembre in piazza Martiri della Libertà e via Fratelli Piol dalle 10,30 alle 19.

Una giornata interamente dedicata a chi ogni giorno sceglie di impegnarsi per il bene comune, mettendo a disposizione energie, competenze e passione. L’iniziativa sarà l’occasione per dire grazie ai tanti volontari che operano sul territorio e per far conoscere più da vicino le associazioni e i comitati che, spesso in silenzio, lavorano accanto ai cittadini.

Il programma è pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Dopo i saluti istituzionali, la mattinata si aprirà con l’esibizione degli Sbandieratori di Grugliasco, seguita dalla consegna degli attestati di riconoscimento alle realtà locali che si distinguono per il loro impegno. Il pomeriggio sarà animato dal “Grande Gioco – Gira il tempo”, da un flash mob a cura della Consulta delle Donne e da momenti musicali con la BBB Band dell’Associazione Progetto Davide, fino alla premiazione dei vincitori e alla chiusura della festa.

“Il volontariato è una forza silenziosa ma indispensabile per la nostra città. La Festa è un’occasione per dire grazie e per mostrare la ricchezza delle realtà presenti sul territorio. Speriamo che sempre più cittadini si avvicinino a queste esperienze, anche solo donando un po’ del proprio tempo”, sottolinea Silvia Romussi, Assessore all’Associazionismo, volontariato e partecipazione.

Saranno oltre 30 le associazioni presenti, insieme ai Comitati di Quartiere e a numerose realtà cittadine, con stand informativi, attività e spazi dedicati. Non mancheranno inoltre i servizi di AN.CO.RE. e Digitale Facile, attivi in due fasce orarie, che offriranno supporto per pratiche online, servizi sanitari digitali, SPID, uso degli strumenti digitali e accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

La Festa del Volontariato sarà dunque un momento di comunità, incontro e scoperta: un invito a partecipare, a conoscere e – perché no – a lasciarsi ispirare per iniziare un proprio percorso di volontariato.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.