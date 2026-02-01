Biodiversità a Mirafiori sud, al parco Sangone arriva una casa per le rane

Nei orti urbani del parco Sangone, in strada Castello di Mirafiori, sta per prendere vita il progetto “La Casa delle Rane”, ideato dall'ortolano Maurilio Pavese. L'obiettivo è favorire la biodiversità e la tutela degli anfibi autoctoni in città. L’iniziativa si inserisce nel Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino, che individua i corsi d’acqua e le fasce perifluviali come zone ecologiche strategiche da preservare e valorizzare.

Piccoli habitat per anfibi e piante

Il progetto prevede l’installazione di mini-pond, cioè piccoli stagni realizzati con mastelloni per edilizia trasformati in ecosistemi acquatici, ottimizzati per ospitare rane e altri anfibi. Gli impianti, semplici ed economici, consentono di distribuire acqua regolarmente tramite gocciolatoi e timer automatici, mantenendo un microclima umido favorevole sia alle rane sia alle coltivazioni degli orti.

L’area ospiterà 5 mini-pond, distribuiti tra gli orti numero 89 e 90, con rifugi naturali, pietre, tronchetti e piante acquatiche per garantire sicurezza e comfort agli anfibi. La progettazione tiene conto anche della gestione sostenibile dell’acqua, evitando ristagni e utilizzando eventuali eccedenze per irrigare le piante circostanti.

Vantaggi per l’ambiente e per chi coltiva

Le rane, spesso sottovalutate, rappresentano preziose alleate degli ortolani: si nutrono di insetti, lumache e larve nocive, riducendo la necessità di pesticidi chimici. E poi la loro presenza segnala un habitat sano e poco inquinato. Inoltre aumentano la varietà di specie e la stabilità dell’ecosistema. Senza contare che osservare gli anfibi è un’occasione didattica per bambini e adulti.

Un progetto partecipativo e replicabile

“La Casa delle Rane” non è solo ecologia: è anche rete di collaborazione tra ortolani, che partecipano a monitoraggio, cura degli habitat e raccolta dati. L’iniziativa, già sperimentata nella primavera 2025 con due mini-pond pilota, punta a diventare replicabile in altri orti urbani, diffondendo buone pratiche di tutela della fauna selvatica.

Il progetto prevede monitoraggio regolare, documentazione fotografica e raccolta di segnalazioni da parte della comunità, così da garantire un impatto duraturo e misurabile. I mini-pond sono progettati per durare almeno 5 anni senza interventi straordinari, con manutenzione ordinaria affidata agli ortolani e all’associazione promotrice.