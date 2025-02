Vigone piange ancora: altri due lutti toccano il paese

Sono giorni dolorosi per Vigone, dopo la morte improvvisa di Paolo Ghiano, altri due lutti, nello stesso giorno, toccano il paese. Ieri è stato un risveglio triste per la scomparsa del giovane agricoltore Luciano Partiti di 43 anni. Persona sorridente e di compagnia. In poche ore la brutta notizia si è diffusa e si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e condoglianze alla famiglia. La data del funerale è ancora da definire.

Questo non è stato l’unico lutto che ha colpito la comunità. Venerdì 31 si è spento anche Ermanno Ricca, 85 anni. Ex autista del pullmino della scuola, prima di andare in pensione aveva un’attività di autoriparazioni e soccorso veicoli ed è stato attivo in diverse associazioni dagli Alpini al Centro Anziani. Fino a qualche tempo fa era facile vederlo passeggiare per le strade del paese a fianco della moglie Alina. Il suo rosario si terrà domani, lunedì, alle 20,30 nella chiesa parrocchiale, dove il giorno seguente, martedì, alle 15, si terrà e il funerale.