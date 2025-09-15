 / Cronaca

Cronaca | 15 settembre 2025, 17:25

Allarme lupi a San Mauro: una telecamera di sicurezza li immortala in località Sambuy [VIDEO]

Secondo quanto si vede nella ripresa, alcuni esemplari si sono avvicinati in perlustrazione alla zona in cui si trovano pecore e galline. L'intervento immediato dei proprietari ha scongiurato la razzia

Un fermo immagine delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza

Un fermo immagine delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza

Hanno occhi che brillano al buio, si muovono circospetti. Ma soprattutto sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. E' successo la scorsa notte a San Mauro, in località Sambuy: le immagini a circuito chiuso installate per garantire la sicurezza dell'area e in grado di effettuare il riconoscimento degli animali hanno permesso di intercettare alcuni lupi che si stavano avvicinando con circospezione a una zona in cui si trovano pecore e galline, per farne razzia.
 


L'allarme ha però permesso ai titolari di accorgersi del pericolo e di intervenire tempestivamente, scacciando gli animali selvatici e mettendo in salvo i capi. 

"In passato era già capitato: dalla collina attraversavano il fiume a nuovo e andavano nell'isolone di fronte dove c'erano capre o pecore - dice la sindaca di San Mauro, Giulia GuazzoraAvevamo già preavvisato Città Metropolitana, visto che nel nostro territorio ci sono abitazioni private. Abbiamo avuto anche moltissimi cinghiali che arrivavano nelle piazze cittadine. La zona di Sambuy è vicina all'area di Castiglione e, se fosse, non ci stupirebbe".

"Peraltro sono specie protette, quindi non si può fare altro - tramite Città metropolitana - che catturarli e spostarli in altro territori. Soprattutto dopo il Covid però gli animali si sono avvicinati alle zone abitate degli uomini".

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium