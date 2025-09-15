Allarme lupi a San Mauro: una telecamera di sicurezza li immortala in località Sambuy [VIDEO]

Hanno occhi che brillano al buio, si muovono circospetti. Ma soprattutto sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. E' successo la scorsa notte a San Mauro, in località Sambuy: le immagini a circuito chiuso installate per garantire la sicurezza dell'area e in grado di effettuare il riconoscimento degli animali hanno permesso di intercettare alcuni lupi che si stavano avvicinando con circospezione a una zona in cui si trovano pecore e galline, per farne razzia.





L'allarme ha però permesso ai titolari di accorgersi del pericolo e di intervenire tempestivamente, scacciando gli animali selvatici e mettendo in salvo i capi.

"In passato era già capitato: dalla collina attraversavano il fiume a nuovo e andavano nell'isolone di fronte dove c'erano capre o pecore - dice la sindaca di San Mauro, Giulia Guazzora - Avevamo già preavvisato Città Metropolitana, visto che nel nostro territorio ci sono abitazioni private. Abbiamo avuto anche moltissimi cinghiali che arrivavano nelle piazze cittadine. La zona di Sambuy è vicina all'area di Castiglione e, se fosse, non ci stupirebbe".

"Peraltro sono specie protette, quindi non si può fare altro - tramite Città metropolitana - che catturarli e spostarli in altro territori. Soprattutto dopo il Covid però gli animali si sono avvicinati alle zone abitate degli uomini".